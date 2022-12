Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

144,75 EUR +1,12% (29.12.2022, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,70 USD -5,10% (28.12.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech stehe in dieser Woche deutlich unter Druck. Bereits am Dienstag habe das Papier mehr als neun Prozent verloren und auch am Mittwoch sei es erneut gut fünf Prozent nach unten gegangen. Es belaste insbesondere das abrupte Ende der Null-Covid-Politik in China.China habe derzeit mit einem rasanten Anstieg von Corona-Fällen zu kämpfen. Allein in den ersten drei Dezember-Wochen hätten sich laut Schätzungen 248 Millionen Menschen in China mit dem Virus angesteckt. Nach fast drei Jahren strikter Vorkehrungen habe Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Seit dem Beginn der Pandemie habe Chinas Strategie vorgesehen, das Virus so gut es gehe einzudämmen und selbst kleinste Ausbrüche mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantänen zu bekämpfen. Doch hätten die Maßnahmen am Ende gegen die leichter übertragbare Omikron-Variante nicht mehr viel ausrichten können. Nun kämen fast alle Chinesen erstmals mit dem Virus in Kontakt.Anleger würden nun die Chance auf eine große Impfkampagne in China schrumpfen sehen und damit auch die Aussicht auf einen möglichen Einsatz der mRNA-Impfstoffe von BioNTech.Wissenschaftler würden allerdings warnen, die Corona-Welle in China könnte neue Varianten hervorbringen, die dann ihren Weg in andere Länder finden würden, und somit möglicherweise den Einsatz von auf neuen Varianten angepassten Impfstoffen nach sich ziehen würde.Auch wenn der große Boom für die Corona-Impfstoffe vorbei zu sein scheine, in Zukunft würden sich dennoch weiter Menschen gegen Corona impfen lassen. Zudem solle es bald Kombi-Impfstoffe beispielsweise gegen Corona und Grippe geben. Neue Varianten könnten zudem das Interesse wieder neu aufflammen lassen. Und auch China könnte doch noch Interesse an den mRNA-Impfstoffen zeigen, um in Zukunft besser gerüstet zu sein."Der Aktionär" erwartet aber mittelfristig deutlich höhere Notierungen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: