Andere Experten würden darauf hinweisen, dass der Mazars-Bericht kein vollständiger Prüfungsbericht gewesen sei und sich nicht mit der Wirksamkeit der internen Finanzberichterstattungskontrollen des Unternehmens befasst habe. Mazars habe auch zugegeben, dass der Bericht auf der Grundlage von "vereinbarten Verfahren" erstellt worden sei, die von Binance angefordert worden seien. Das Schreiben beziehe sich auf eine Binance-Gesellschaft namens Binance Capital Management Co. Ltd, die auf den Britischen Jungferninseln ansässig sei, und es sei unklar, ob die Kundengelder von diesem Unternehmen oder von Binance International oder Binance US gehalten würden.



Der Bericht habe drei Zahlen in Bitcoin enthalten, darunter den "Customer Liability Balance Report" mit einem Saldo von 597.602 Bitcoins und den "Asset Balance Report" mit einem Saldo von 582.486 Bitcoins, was einer Deckung des Kundenvermögens von 97,4% entspreche. Die dritte Zahl, der "Net liability balance (excluding In-Scope Assets lent to customers)", sei um etwa 21.860 BTC auf 575.742 Bitcoins nach unten korrigiert worden, da sie an Kunden verliehen worden sei, und diese Kennzahl bestätige, dass die Kundengelder zu 101% durch Rücklagen gedeckt seien.



Binance-Sprecherin Jessica Jung habe gesagt, dass die Differenz von 21.860 Bitcoins "aus BTC-Darlehen bestehe, die über das Binance-Darlehensprogramm an Kunden vergeben wurden" und dass "die Sicherheiten für diese Darlehen nicht in BTC, sondern in anderen Währungen bestehen."



Es sei daran erinnert, dass sich der Bericht von Mazars ausschließlich auf Bitcoin konzentriert habe und andere Kryptowährungen, die das Unternehmen als Sicherheiten halte, ausgeschlossen habe, was bei den Anlegern weitere Bedenken hervorgerufen habe. Andererseits habe Binance versprochen, dass es in naher Zukunft Daten über andere auf seiner Plattform verfügbare Kryptowährungen und damit verbundene Reserven veröffentlichen werde, was mehr Informationen über die tatsächliche finanzielle Situation des Unternehmens liefern sollte.



In der vergangenen Woche sei Binancecoin zwischen den gleitenden Durchschnitten der 50- und 200-Stunden-Linie gehandelt worden, doch der Mazars-Bericht könnte als Katalysator für einen möglichen Durchbruch nach unten wirken. Derzeit teste der Kurs den 200 SMA, und sollte er nach unten durchbrechen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 254,25 USD vertiefen, die durch frühere Kursreaktionen markiert sei.



Andererseits sei die anfängliche Reaktion nach der Veröffentlichung des Berichts eher gedämpft gewesen, sodass die Chance bestehe, dass die Käufer wieder die Kontrolle übernehmen würden. In diesem Fall könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des wichtigen Widerstands bei 295,00 USD erfolgen. Dieses Niveau decke sich mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im November 2021 gestarteten Abwärtswelle und dem 50 SMA. (12.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX forderte der CEO von Binance andere Krypto-Börsen auf, Details über ihre finanzielle Gesundheit (insbesondere die Höhe der Reserven) offenzulegen, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, so die Experten von XTB.Zu diesem Zweck habe die weltgrößte Krypto-Börse die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars mit der Erstellung eines "Proof of Reserve Report" beauftragt, der weitere Details zu den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Unternehmens sowie einige Daten zu den Finanzen der Börse liefern sollte. Der Bericht sollte zeigen, dass Binance über ausreichende Mittel verfüge, um alle Vermögenswerte der Nutzer 1:1 zu decken, sowie über einige Reserven.Die Veröffentlichung des Berichts habe jedoch einen Sturm in den sozialen Medien ausgelöst, da einige Experten glauben würden, dass die Prüfung gefälscht gewesen sei und der Nachweis der Rücklagen zeige, dass die Kundengelder zu 97% gesichert seien, mit Ausnahme der Vermögenswerte, die den Nutzern über Kredite oder Margin-Konten verliehen worden seien. John Reed Stark, ehemaliger Leiter des SEC Office of Internet Enforcement, habe getwittert: "Binance's "Nachweis der Reserven"-Bericht geht nicht auf die Wirksamkeit der internen Finanzkontrollen ein, drückt keine Meinung oder Zusicherung aus und bürgt nicht für die Zahlen. Ich habe über 18 Jahre bei der SEC gearbeitet. So definiere ich eine rote Flagge".