Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

33,78 EUR +2,30% (14.09.2023, 11:50)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (14.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bilfinger: Umsatz und Marge gesteigert, Jahresziele bestätigt - AktienanalyseBilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF)-Chef Thomas Schulz kann zufrieden sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Trotz der gemischten Stimmungslage in der Industrie sei der Umsatz im zweiten Quartal um vier Prozent auf 1,12 Mrd. Euro geklettert. Währungsbereinigt habe das Plus bei sechs Prozent gelegen. Mit mehr als einer Mrd. Euro sei zudem ein fast so hohes Auftragsvolumen wie im Vorjahr eingegangen."Die Nachfrage nach unseren Lösungen in unseren Kernindustrien ist auf hohem Niveau stabil, in einigen Bereichen nimmt sie weiter zu", so Schulz. Bei der Profitabilität sei das Unternehmen noch schwungvoller vorangekommen. Auch dank des kürzlich aufgelegten Effizienzprogramms, mit dem der Industriedienstleister ab Ende 2023 jährlich 55 Mio. Euro einsparen wolle, habe das EBITA um gut ein Drittel auf 43 Mio. Euro zugelegt. Die entsprechende Marge habe sich von 3,0 auf 3,9 Prozent verbessert.Schulz sehe den Konzern daher auf einem guten Weg, die Ziele für 2023 zu erreichen. Diese würden einen Umsatz von 4,3 bis 4,6 (Vorjahr: gut 4,3) Mrd. Euro sowie eine operative Rendite von 3,8 bis 4,1 (Vorjahr: 3,2) Prozent vorsehen. Die Nachrichten seien am Parkett gut angekommen. Die Aktie habe gegen den Marktrend zulegen können. Was für zusätzlichen Schub gesorgt habe: Um sein Kerngeschäft zu stärken, übernehme Bilfinger für 26 Mio. Euro vom US-Konzern Flour Teile der Stork-Gruppe in den Niederlanden und Belgien sowie kleinere Einheiten in Deutschland und den USA mit mehr als 2.700 Mitarbeitern und rund 500 Mio. Euro Umsatz. (Ausgabe 36/2023)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:33,70 EUR +2,00% (14.09.2023, 11:53)