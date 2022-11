Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (16.11.2022/ac/a/nw)





Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE sichtbar:Die Shortseller des Hedgefonds Voleon Capital Management LP lassen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 14.11.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,49% der Bilfinger SE-Aktien gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bilfinger SE:2,97% BlackRock Investment Management (UK) Limited (26.10.2022)0,53% Pictet Asset Management Ltd (05.04.2018)0,52% TT International Asset Management Ltd (25.03.2020)0,50% EXANE ASSET MANAGEMENT (11.12.2018)0,49% Voleon Capital Management LP (14.11.2022)Börsenplätze Bilfinger-Aktie: