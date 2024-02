Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Kunden aus der Prozessindustrie zu steigern und sich hierfür als Partner Nummer 1 im Markt zu etablieren. Dabei deckt das umfassende Leistungsportfolio von Bilfinger die gesamte Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist überwiegend in Europa, in Nordamerika und im Mittleren Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen aus den Bereichen Energie, Chemie & Petrochemie, Pharma & Biopharma sowie Öl & Gas. Mit seinen knapp 30.000 Mitarbeitenden hält der Konzern höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro. Um seine Ziele zu erreichen, hat Bilfinger zwei strategische Stoßrichtungen identifiziert: die Neupositionierung als führendes Unternehmen in der Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit und die operative Exzellenz, welche die Leistungsfähigkeit der Organisation verbessern wird. (21.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Auf Basis von sieben verschiedenen - mehrheitlich trendfolgenden - Indikatoren durchleuchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Diese Auswertung fördere immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage - wie z.B. in dieser Woche die Bilfinger-Aktie. Neben dieser objektiven Auswertung sollten Anlegerinnen und Anleger aber stets zusätzlich noch einen Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vornehmen. Letzteres mache den besonderen Charme des Papiers aus, denn der Titel arbeite an einer langjährigen Bodenbildung. Als Signalgeber für eine erfolgreiche untere Umkehr definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Spurt über die 200-Monats-Linie (akt. bei 44,28 EUR). Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 30 EUR - allein daran könnten Investorinnen und Investoren die Tragweite der aktuellen Richtungsentscheidung erkennen.Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte die Bilfinger-Aktie in Zukunft die Hochs von 2022 und 2023 bei knapp 40 EUR nicht mehr unterschreiten. Entsprechend bietet sich dieses Level als strategische Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link