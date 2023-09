Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (07.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Bilfinger stärke sein Kerngeschäft durch die Übernahme von Teilen der Stork-Gruppe. Dazu habe der Mannheimer Industriedienstleister eine Vereinbarung mit der Fluor Corporation, dem US-Mutterkonzern von Stork, getroffen. Die UBS lobe den Deal und bestätigt die Kaufempfehlung. Die Bilfinger-Aktie generiere ein frisches Kaufsignal.Die Akquisition entspreche der kommunizierten Strategie von Bilfinger, das Kerngeschäft in einem Markt zu stärken, in dem der Konzern bereits gut positioniert sei. Darüber hinaus werde der Zukauf die Zahl der qualifizierten Fachkräfte erhöhen. Der Abschluss des Deals werde für das erste Halbjahr 2024 erwartet. "Diese Transaktion ist eine perfekte strategische Ergänzung, da sie die Marktposition von Bilfinger in Europa stärkt, einen hohen Mehrwert für unsere Kunden schafft und das profitable Wachstum des Konzerns vorantreibt", so Bilfinger-Vorstand Thomas Schulz.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Bilfinger-Aktie könne den insgesamt schwächeren Markttrend an Wert zulegen. Setze sich dieser Trend fort, würden die nächsten Ziele bei 36 und 40 Euro warten. Trading-orientierte Anleger könnten auf dieses Szenario spekulieren, zumal in den kommenden Tagen weitere positive Analystenstimmen folgen dürften, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)