Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (21.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Bilfinger-Aktie (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bilfinger sehe sich weiter auf Kurs. Der Industriedienstleister peile eine höhere Profitabilität an, als Experten bislang auf dem Zettel gehabt hätten. Die Mannheimer würden mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen effizienter werden wollen. Die Aktie habe ein massives Kaufsignal generiert. Jetzt würden die Analysten nachlegen. Die Kursziele würden gleich mehrfach steigen."Aktionär"-Leser würden wissen: Bilfinger wolle 2024 den Umsatz auf 4,5 bis 4,8 Milliarden Euro (Vorjahr: knapp 4,5 Milliarden Euro) im Rahmen der Analystenschätzungen steigern. Vom Erlös sollten 4,9 bis 5,2 Prozent als operatives Ergebnis (EBITDA-Marge) hängen bleiben, das wären mehr als die 4,5 Prozent im vergangenen Jahr.Nicht enthalten in der Prognose sei die jüngst angekündigte Übernahme von Teilen des Industriedienstleisters Storck, dessen Kauf bis Mitte 2024 abgeschlossen werden solle. Die Akquisition sollte sich dabei von Anfang an gewinnsteigernd auswirken. In Zukunft würden die Mannheimer mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen effizienter werden. Die EBITDA-Marge solle in den nächsten drei bis vier Jahren auf 6,0 bis 7,0 Prozent ausgeweitet werden. Dabei werde jährlich ein organisches Wachstum von vier bis fünf Prozent angepeilt.Analysten würden den Daumen heben. Die UBS habe die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 43 auf 48 Euro angehoben. Sein Vertrauen in die Margenziele des Industriedienstleisters sei gestiegen, so Analyst Gregor Kuglitsch, der bereits sehr früh auf die Chancen bei der Bilfinger-Aktie hingewiesen habe. Die Aktie sei aber immer noch attraktiv bewertet. Die LBBW habe das Kursziel von 45 auf 50 Euro angehoben."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest. Mit dem Sprung über die 40-Euro-Marke sei ein charttechnisches Kaufsignal generiert worden.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp aber auf 37,50 Euro nach, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link