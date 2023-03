XETRA-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

38,14 EUR -0,26% (09.03.2023, 10:35)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



NASDAQ OTC-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, NASDAQ OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Kunden aus der Prozessindustrie zu steigern und sich hierfür als Partner Nummer Eins im Markt zu etablieren. Dabei deckt das umfassende Leistungsportfolio von Bilfinger die gesamte Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist überwiegend in Europa, in Nordamerika und im Mittleren Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen aus den Bereichen Energie, Chemie und Petrochemie, Pharma und Biopharma sowie Öl und Gas.



Mit seinen über 30.000 Mitarbeitenden hält der Konzern höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Um seine Ziele zu erreichen, hat Bilfinger zwei strategische Stoßrichtungen identifiziert: Die Neupositionierung als führendes Unternehmen in der Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit und die operative Exzellenz, welche die Leistungsfähigkeit der Organisation verbessern wird. (09.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Bilfinger-Aktie (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, NASDAQ OTC-Symbol: BFLBF) befindet sich seit dem Jahreswechsel in einem stürmischen Aufwärtstrend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bereits Ende Januar seien die Zwischenhochs aus dem Juli und August des vergangenen Jahres bei jeweils etwas unter 32 Euro übersprungen worden. Im noch jungen Börsenjahr 2023 belaufe sich der Kursgewinn aktuell auf rund 40 Prozent. Damit zähle Bilfinger zu den Favoriten im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ).Für frischen Schwung hätten die jüngsten Zahlen und die Mittelfristprognose gesorgt. Während der Industriedienstleister den Umsatz 2022 deutlich habe erhöhen können, seien die Ergebnisse etwa wegen Einmalkosten für das Sparprogramm kräftig zurückgegangen. Mit einer verschlankten Verwaltung sowie standardisierten Arbeitsabläufen wolle Bilfinger in den kommenden Jahren effizienter werden. Dadurch solle die operative Marge von 1,8 Prozent im Jahr 2022 mittelfristig auf sechs bis sieben Prozent steigen. Der nächste Widerstand liege bei knapp unter 40 Euro, dem Zwischenhoch vom April 2022.Laut den Analysten der Deutschen Bank könnte es sogar noch etwas weiter nach oben gehen, auf 42 Euro. Deren Research habe die Einstufung für Bilfinger nach den Jahreszahlen und einer Kapitalmarktveranstaltung auf "buy" belassen. Der Industriedienstleister habe im vierten Quartal stark abgeschnitten, so Analyst Michael Kuhn in einer Studie. Die Prognose für 2023 habe positiv überrascht und die auf der Veranstaltung kommunizierten Ziele würden dem Experten zufolge darauf hindeuten, dass die Margen mittelfristig stärker steigen würden, als der Markt derzeit erwarte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,12 EUR +0,37% (09.03.2023, 10:42)