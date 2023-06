Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

35,76 EUR +11,26% (29.06.2023, 13:52)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (29.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Eine Kaufempfehlung der Großbank UBS für die Bilfinger sorge für deutliche Impulse und könnte der Aktie die Beendigung eines wochenlangen Abwärtstrends bescheren. Das Papier des Mannheimer Bau- und Industriedienstleisters ziehe in der Spitze um mehr als 13% nach oben auf den höchsten Stand seit dem 11. Mai. Seit dem damaligen Hoch habe sich die Aktie auf Tauchstation befunden.Mit dem heutigen Kurssprung könne die Bilfinger-Aktie den Ende April begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen. Auch die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage habe der Kurs nun wieder hinter sich gelassen. Diese gelte als Indikator für den längerfristigen Trend und finde am Markt starke Beachtung. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:35,74 EUR +11,20% (29.06.2023, 13:49)