Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bike24-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bike24-Aktie:

1,552 EUR -0,64% (02.11.2023, 17:22)



XETRA-Aktienkurs Bike24-Aktie:

1,552 EUR +4,86% (02.11.2023, 17:36)



ISIN Bike24-Aktie:

DE000A3CQ7F4



WKN Bike24-Aktie:

A3CQ7F



Ticker-Symbol Bike24-Aktie:

BIKE



Kurzprofil Bike24 Holding AG:



BIKE24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt.



Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit fünf lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr) und Italien (bike24.it) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt. (02.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bike24-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der Bike24 Holding AG (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Bike24 Holding AG habe heute den Bericht für das dritte Quartal vorgelegt, nachdem bereits in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen berichtet worden seien und in diesem Zuge die Umsatzprognose für 2023 erneut reduziert worden sei (-11% bis -16% von zuvor -5% bis -10%). Die Ergebnisprognose sei hingegen bestätigt worden (adj. EBITDA-Marge von -1% bis 1%), was den Fokus auf die Profitabilität unterstreiche, der sich in den Q3-Zahlen erneut mit Erfolg bemerkbar gemacht habe.Der Umsatz sei im dritten Quartal um rund 16% gegenüber dem Vorjahr auf 61,1 Mio. Euro zurückgegangen, was ursächlich auf das Geschäft mit Teilen, Accessoires und Kleidung (PAC) zurückzuführen sei (-23%). Der Umsatz mit Kompletträdern sei hingegen um +26% gestiegen und habe so im dritten Quartal 2023 bereits 21% des Konzernumsatzes ausgemacht (Q3/22: 14%).Wenngleich die Umsatzentwicklung als wenig zufriedenstellend anzusehen sei, habe das Unternehmen auf der Ertragsseite im dritten Quartal weitere Erfolge aufweisen können. So sei die Rohertragsmarge aufgrund der höheren Preisdisziplin sowohl gegenüber dem Vorquartal (25,8%) als auch dem Vorjahr (24,8%) deutlich auf 27,1% gesteigert worden. Zudem habe das Unternehmen trotz Steigerungen in den Lohn- und Logistikkosten insgesamt Kostendisziplin bewiesen und das EBITDA auch bei geringerem absolutem Rohertrag (Delta: 1,4 Mio. Euro) um 0,3 Mio. Euro gegenüber dem dritten Quartal 2022 auf 1,8 Mio. Euro gesteigert (MONe: 1,6 Mio. Euro).Noch bedeutender sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG, dass der Free Cashflow im dritten Quartal mit 4,1 Mio. Euro erstmals in diesem Jahr wieder deutlich positiv gewesen sei und so die Liquidität zum Quartalsende gegenüber dem Vorquartal um 3,6 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro habe erhöht werden können, was die ebenfalls angekündigte Working Capital-Disziplin des Unternehmens unterstreiche. Damit dürfte Bike24 auch gut positioniert sein, die für 2024 anstehende Rückzahlung der Kreditlinie von 2 Mio. Euro pro Quartal zu bewerkstelligen, wenngleich die Aktienanalysten der Montega AG davon ausgehen würden, dass die Covenants für die kommenden Quartale erneut verhandelt werden müssten.Auch wenn die Lage am Fahrradmarkt vorerst herausfordernd bleiben dürfte, sähen die Aktienanalysten der Montega AG Bike24 sowohl operativ als auch finanziell gut positioniert, mittelfristig von einer Marktkonsolidierung zu profitieren.Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, bestätigen daher das Rating "kaufen" mit einem leicht reduzierten Kursziel von 3,30 Euro (zuvor: 3,60 Euro) für die Bike24-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)