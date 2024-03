Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bike24 Holding AG:



Bike24 (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. (04.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bike24-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der Bike24 Holding AG (ISIN: DE000A3CQ7F4, WKN: A3CQ7F, Ticker-Symbol: BIKE) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Bike24 Holding AG habe am 28.02. zusammen mit vorläufigen Rahmendaten für das Geschäftsjahr 2023 erneut eine Prognoseanpassung veröffentlicht.Auf Basis der ungeprüften Zahlen habe die Umsatzveränderung im Geschäftsjahr bzw. vierten Quartal -13,5% bzw. -21,8% betragen. Damit habe die Entwicklung im Schlussquartal über der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG und das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023 innerhalb der im Oktober gesenkten Spanne von -16% bis -11% gelegen.Die bereinigte EBITDA-Marge werde nach vorläufiger Ermittlung lediglich -1,3% betragen, was unterhalb der bisherigen Prognose von -1% bis +1% liege und zu der Ad hoc-Mitteilung geführt habe, wenngleich die absolute Abweichung zur Prognose lediglich einen mittleren sechststelligen Eurobetrag ausmache. Grund für die Verfehlung der Ergebnisquidance seien höher als erwartete Abwertungen auf den Lagerbestand gewesen (31.12.2023: 5,0 Mio. EUR vs. 31.12.2022: 2,8 Mio. EUR). Das Unternehmen habe hier die Abwertungsmethodik im laufenden Jahr umgestellt. So würden die Lagerbestände nicht mehr über einen definierten Zeitraum abgeschrieben, sondern im Hinblick auf die aktuelle Lagerreichweite abgewertet. Bei rückläufigen Umsätzen führe dies bei gleichem Bestand zu einer höheren Abwertung gegenüber der vorherigen Methodik.Die Impairments dürften allerdings eine Implikation für den Ausblick 2024 haben. Die immer noch hohen Bestände in der Branche in Kombination mit der zähen Nachfragedürften die bislang von den Aktienanalysten der Montega AG erwartete Erholung bei der Rohertragsmarge und dem EBITDA in 2024 nicht zulassen würden. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten daher ihre Prognosen erneut gesenkt.Auch wenn die Verfehlung der Ergebnisziele in absoluten Zahlen nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vernachlässigbar sei, zeige die heftige Marktreaktion den Schaden der erneuten Gewinnwarnung hinsichtlich der Kredibilität. Der Markt für Fahrräder und insbesondere die Position von Bike24 sei mittelfristig attraktiv, auch wenn 2024 noch nicht die erhoffte Erholung bringen dürfte.Im Hinblick auf das DCF-basierte Kursziel von 2,80 EUR (zuvor:3,30 EUR) behalten Tim Kruse und Nils Scharwächter, Analysten der Montega AG, das Rating "kaufen" für die Bike24-Aktie bei, auch wenn der Newsflow vorerstverhalten bleiben dürfte. (Analyse vom 04.03.2024)