Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

54,40 EUR -1,45% (27.04.2023, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

54,80 EUR +1,11% (27.04.2023, 10:19)



ISIN Bijou Brigitte-Aktie:

DE0005229504



WKN Bijou Brigitte-Aktie:

522950



Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJ



Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (27.04.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In ZJ 34/2022 hatten die Experten vom "ZertifikateJournal" mit Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ) eine schöne Turnaround-Story ausgegraben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit der Konzern das tiefe Pandemie-Tal durchschritten habe, gehe es mit Umsatz und Gewinn wieder stürmisch nach oben.Bijou Brigitte habe im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn vor Steuern von 46,3 Mio. Euro erzielt und liege damit deutlich oberhalb der Prognosespanne von 20,0 Mio. bis 35,0 Mio. Euro. Dies habe "aus der positiven Umsatzentwicklung nach Aufhebung der Corona- Schutzmaßnahmen sowie der konsequenten Kostenreduzierung und Konsolidierung des Filialnetzes im Berichtsjahr" resultiert, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrage satte 133 Prozent. Beim Umsatz sei es um 41,8 Prozent auf 306,5 Mio. Euro nach oben gegangen. Der Konzernumsatz liege damit leicht oberhalb der Spanne von 280 Mio. bis 300 Mio. Euro der im September 2022 aktualisierten Umsatzprognose.Auf Basis des Erfolgs möchten Aufsichtsrat und Vorstand des Modeschmuckkonzerns der Hauptversammlung am 20. Juni vorschlagen, eine Basisdividende von 3,00 Euro und einen Bonus aufgrund des 60-jährigen Firmenjubiläums von 2,00 Euro je Aktie zu beschließen. Auf Basis des aktuellen Kurses ergebe sich eine Dividendenrendite von gut 9 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link