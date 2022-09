Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, NASDAQ OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (01.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Erfolgsstory von Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, NASDAQ OTC-Symbol: BIJBF) endete mit Ausbruch der Finanzkrise 2008, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Von den Höchstkursen bei gut 250 Euro habe der Nebenwert in der Spitze mehr als 92 Prozent verloren. Nach einer Rosskur, die vor allem die Straffung des Filialnetzes beinhaltet habe, habe sich der Modeschmuckkonzern zunächst wieder stabilisiert, ehe die Pandemie Bijou Brigitte einen neuen Tiefschlag versetzt habe. Doch nun scheine auch dieses Tief überwunden. Darauf würden zumindest die jüngsten Zahlen hindeuten.Im ersten Halbjahr habe der Konzern einen Umsatz von 131,3 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 107 Prozent. Das Ergebnis habe von minus 20,7 Mio. auf plus 8,3 Mio. Euro gedreht. Die positive Ergebnisentwicklung "ist vor allem auf die Umsatzsteigerung durch den Wegfall der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen im ersten Halbjahr 2022 sowie auf allgemeine Kosteneinsparungen zurückzuführen", habe der Konzern mitgeteilt.Eine Aktualisierung der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr folge im September anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts. Bis dato stehe beim Umsatz eine Steigerung von 216 Mio. auf 260 Mio. bis 280 Mio. Euro auf dem Plan. Beim Ergebnis würden 0,0 Mio. bis 15,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr seien bei dem Unternehmen begünstigt durch Corona-Hilfen 17 Mio. Euro in der Kasse hängen geblieben. Der Prognose liege die Annahme zugrunde, dass die Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen der Regierungen gegen die Verbreitung des Coronavirus im Verlauf des ersten Halbjahres enden würden und es durch den Russland-Ukraine-Krieg zu keinen größeren wirtschaftlichen Verwerfungen komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie: