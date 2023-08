Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

35,00 EUR -0,57% (31.08.2023, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

35,10 EUR 0,00% (31.08.2023, 09:27)



ISIN Bijou Brigitte-Aktie:

DE0005229504



WKN Bijou Brigitte-Aktie:

522950



Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJ



Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (31.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bijou Brigitte (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ) hat im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 13 Prozent auf 149 Mio. Euro verzeichnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei jedoch wegen inflationsbedingter Kostensteigerungen sowie einmaliger im Vorjahr aufgetretener Sondereffekte nach Rückkehr aus der Pandemie um 21 Prozent auf 9,2 Mio. Euro zurückgegangen. Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern habe bei 6,2 Mio. Euro gelegen, nach 8,3 Mio. Euro im Vorjahr. Zum 30. Juni habe das Standortnetz 899 Filialen umfasst, ein Netto-Rückgang von drei Filialen im Vergleich zum Jahresultimo 2022.Die Aktie habe mit einem prozentual zweistelligen Kurssturz auf die Neuigkeiten reagiert. Denn Börsianer würden befürchten, der Modeschmuckkonzern könne seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr, 38 Mio. bis 54 Mio. Euro, verfehlen. Aber: Wegen des saisonalen Geschäftsverlaufs sei das Erreichen der Jahresziele "immer noch realistisch", so Jonathan Neuscheler, Gründer und Geschäftsführer des Finanzblogs Abilitato.In den fünf Jahren vor der Pandemie habe Bijou durchschnittlich nur 22 Prozent des Gewinns im ersten Halbjahr erwirtschaftet. "Wenn sich die Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte 2023 durchschnittlich entwickelt, kommen also noch weitere 31 Mio. Euro Vorsteuergewinn hinzu", so Neuscheler. Stand heute gäbe es "keine Anhaltspunkte, dass die Jahresziele doch noch verfehlt werden." Aufschluss darüber werde die Vorlage des Halbjahresberichts bringen, der für September geplant sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link