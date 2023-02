Bonn (www.aktiencheck.de) - Große Technologie-Unternehmen (Big-Tech) haben in den Industrieländern eine dominierende Stellung erlangt, doch ihre Rolle gibt Anlass zu Beschwerden über die Datenverarbeitung und den Missbrauch ihrer wichtigen Stellung, so die Analysten von Postbank Research.In der Zwischenzeit habe die EU das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) und digitale Dienstleistungen (Digital Services Act) eingeführt, um eine größere Wahlfreiheit zu ermöglichen und die Transparenz auf dem Markt zu erhöhen, wobei Verstöße mit Geldbußen von bis zu 20% des weltweiten Umsatzes geahndet werden könnten. In China würden die Märkte allgemein davon ausgehen, dass das große Durchgreifen der Regulierungsbehörden beendet sein sollte.Volatilität im Zusammenhang mit der Gesetzgebung möge zwar bestehen bleiben, aber Big Tech seien aufgrund ihrer Position in der Wertschöpfungskette interessant. (06.02.2023/ac/a/m)