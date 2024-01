Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird im Hinblick auf die Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse für Q4 2023 besonders wichtig sein, so die Analysten von Postbank Research. S&P 500 die Quartalszahlen, einschließlich bekannter Big Tech-Unternehmen, sowie 20% der Marktkapitalisierung des STOXX Europe 600 berichten. Von den 124 S&P 500-Unternehmen, die bisher ihre Ergebnisse für Q4 2023 bekannt gegeben hätten, würden 78% die Gewinnerwartungen übertreffen. An der Spitze würden die Sektoren Finanzen und Gesundheitswesen liegen; bislang hätten die Gewinne im Durchschnitt um 6,0% über den Erwartungen gelegen. Der Konsens prognostiziere derzeit für Q4 einen Anstieg der aggregierten Gewinne des S&P 500 um 4,6% gegenüber Vorjahr und einen Umsatzanstieg um 2,6%.Auf der anderen Seite des Atlantiks nehme die Berichtssaison für das vierte Quartal in dieser Woche richtig Fahrt auf. Bislang hätten 38 STOXX Europe 600-Unternehmen ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt, von denen 33% die Gewinnerwartungen übertroffen hätten. Die Konsensprognosen würden für Q4 2023 aktuell auf einen Rückgang der Gewinne des STOXX Europe 600 um 8,8% gegenüber Vorjahr auf aggregierter Basis hindeuten, bei einem Umsatzrückgang um 4,5%.Während wir uns noch am Anfang der europäischen Berichtssaison befinden, liegt im S&P 500 der Anteil, der Unternehmen mit besser als erwarteten Gewinnen derzeit über ihrem 10-Jahres-Durchschnitt, so die Analysten von Postbank Research. Jedoch seien die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal im Vorfeld deutlich nach unten korrigiert worden. (30.01.2024/ac/a/m)