"Big Ideas 2024" - Aktueller Forschungsbericht von ARK Investment offenbart Potenzial disruptiver Technologie

Konvergenz und ausgewählte Technologiefelder bestimmen die Dekade



So werden laut ARK Invest Research vor allem die Annäherungsprozesse disruptiver Technologien dieses Jahrzehnt bestimmen. Fünf große Technologien (gleichsam innovative Plattformen) aus unterschiedlichen Schulen - Künstliche Intelligenz, öffentliche Blockchains, multinukleare Sequenzierung, Energiespeicherung und Robotik - dürften demzufolge sukzessive miteinander verschmelzen und die globale Wirtschaftstätigkeit der Zukunft verändern. Woods Research-Team zufolge dürfte das Zusammenlaufen dieser Schlüsseltechnologien das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der nächsten sieben Jahre von drei auf sieben Prozent erhöhen. Durch die Effekte von KI-Technologie könnte der Wert globaler Aktien im Bereich disruptiver Innovationen von 16 Prozent des Gesamtwerts aller Aktien im Jahr 2030 auf mehr als 60 Prozent steigen. Infolgedessen gehen die Researcher zudem davon aus, dass die mit disruptiven Innovationen verbundene annualisierte Aktienrendite in den nächsten sieben Jahren einen Wert von über 40 Prozent überschreiten wird. Das hätte einen Anstieg der Marktkapitalisierung dieser Aktien bis 2030 von heute 19 auf ganze 220 Billionen Dollar bis 2030 zur Folge. Mehr noch: Die kumulierten Auswirkungen der im Bericht einbezogenen Schlüsseltechnologien auf das globale BIP-Wachstum könnte laut ARK Research das vergangener Schlüsseltechnologien wie der Entwicklung des Verbrennungsmotors, Schaltkreisen und dem Internet übersteigen.



Dazu Rahul Bhushan, Managing Director und Global Head of Index bei ARK Invest Europe: ""Big Ideas 2024" ist nicht nur ein Bericht, sondern ein Schaufenster in die Zukunft. Die jüngste Studie von ARK Invest zeigt die Konvergenz zukunftsweisender Technologien und damit die Voraussetzungen für ein Jahrzehnt, das von Innovation und Wirtschaftswachstum geprägt sein wird."



Den vollständigen Bericht finden Sie hier:



https://rizeetf.com/de/insights/big-ideas-2024/ (06.02.2024/ac/a/m)





Der jährlich erscheinende Bericht ist nicht nur Basis der aktiven ETF-Strategien des Investmenthauses, die voraussichtlich im Frühjahr in Europa verfügbar sein werden, sondern soll vor allem auch der Wissensvermittlung dienen, denn er enthält vertiefende Analysen zu den laut Wood bedeutendsten Investmentthemen. Das aktuelle Dokument ist ab sofort auf der Website von ARK Invest verfügbar."Big Ideas 2024" widmet sich auf über 160 Seiten insgesamt 12 hochinnovativen Technologien und gibt mit Nutzung umfassender Datenanalysen einen Überblick über das Zukunftspotenzial und die wichtigsten Entwicklungen der einzelnen Technologiefelder.