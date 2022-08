NASDAQ-Aktienkurs BigCommerce-Aktie:

20,97 USD +0,53% (15.08.2022, 22:00)



ISIN BigCommerce-Aktie:

US08975P1084



WKN BigCommerce-Aktie:

A2P9T5



Ticker-Symbol BigCommerce-Aktie:

BI1



NASDAQ-Symbol BigCommerce-Aktie:

BIGC



Kurzprofil BigCommerce Holdings Inc.:



BigCommerce Holdings Inc. (ISIN: US08975P1084, WKN: A2P9T5, Ticker-Symbol: BI1, NASDAQ-Symbol: BIGC) bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-E-Commerce-Plattform an, die es Händlern jeder Größe ermöglicht, ihre Geschäfte online aufzubauen und zu erweitern. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören kleine Unternehmen (SMBs), der Mittelstand und große Unternehmen. Es bietet eine Plattform für den Start und die Skalierung eines E-Commerce-Betriebs, einschließlich Shop-Design, Katalogmanagement, Hosting, Checkout, Auftragsmanagement und Reporting. Die Dienstleistungen von Drittanbietern umfassen Zahlungen, Versand und Abwicklung, Verkaufsstellen, Marketing und Buchhaltung. Die Plattform des Unternehmens bedient Kunden verschiedenster Größen, Produktkategorien und Kaufarten, einschließlich Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). (16.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BigCommerce-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von BigCommerce Holdings Inc. (ISIN: US08975P1084, WKN: A2P9T5, Ticker-Symbol: BI1, NASDAQ-Symbol: BIGC) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Börsengang und dem bisherigen Allzeithoch bei 162,50 USD habe die Big Commerce-Aktie herbe Kursverluste einstecken müssen. In den letzten Monaten sei es allerdings zu einigen hoffnungsvollen Aspekten gekommen. So verfüge die Monatskerze vom Mai über eine markante Lunte, während die Handelsspannen der letzten beiden Monate dann innerhalb der Schwankungsbreite vom Mai verblieben seien. In der Konsequenz entstehe ein doppelter Innenstab und somit ein Indiz für einen laufenden Gezeitenwandel.Diese Interpretation lege aktuell auch der Wochenchart nahe. In dieser Zeitebene würde ein nachhaltiger Spurt über das Hoch bei 20,54 USD die Bodenbildung der letzten Monate abschließen. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 6 USD, d.h. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 23,56 USD) sollte im Erfolgsfall nur ein Etappenziel darstellen. Das Januartief (25,61 USD) definiere einen weiteren wichtigen Widerstand. Um die derzeitige Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft das Tief der letzten Woche (18,46 USD) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.08.2022)Börsenplätze BigCommerce-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BigCommerce-Aktie:20,63 EUR +1,50% (15.08.2022, 22:02)