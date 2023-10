Wien (www.aktiencheck.de) - Im Bieterduell um Manchester United (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) ist der britische Ineos-Vorsitzende Jim Ratcliffe einem Insider zufolge offenbar bereit, mehr als USD 1,5 Mrd. für 25% der Anteile zahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Biotechunternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) bekomme den Nachfrageeinbruch bei Corona-Impfstoffen stärker als gedacht zu spüren: Für das dritte Quartal rechne das Unternehmen mit Abschreibungen von bis zu EUR 900 Mio. Zu seiner Jahresprognose habe sich das Unternehmen auf Nachfrage nicht äußern wollen. Bislang habe BioNTech für dieses Jahr einen Umsatz mit Covid-Impfstoffen von rund EUR 5 Mrd. (2022: EUR 17,3 Mrd.) erwartet - im ersten Halbjahr seien es erst EUR 1,4 Mrd. gewesen. Die Aktien hätten 6,4% nachgegeben.BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe das belgische Unternehmen Umicore (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI) als Zulieferer für seine Batteriefertigung in Nordamerika gewonnen. Umicore solle aus einem neuen Werk in Ontario in Kanada kathodenaktive Batteriematerialien an den BMW-Batteriezelllieferanten AESC in den USA liefern. Das sei ein wichtiger Schritt, um die regionalen Lieferketten von BMW zu stärken. AESC baue derzeit im US-Staat South Carolina nahe der BMW-Autofabrik Spartanburg eine Batteriezellfertigung auf. Die Aktien hätten um 0,9% zugelegt. (17.10.2023/ac/a/m)