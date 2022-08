Wien (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) berichtete schwach und verfehlte vor allem beim Gewinn deutlich die Erwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) seien um 18,9% in die Höhe geschossen, der Kinobetreiber schütte eine Sonderdividende aus.Nachdem Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) bereits am Vortag beim Bericht des Zahlenwerks unter Druck gekommen sei, habe die Aktie am Freitag weiter Federn lassen müssen und den Handelstag mit fast 7% im Minus beendet. (08.08.2022/ac/a/m)