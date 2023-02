Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

18,312 EUR +13,44% (24.02.2023, 10:57)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

17,14 USD +0,23% (23.02.2023, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Beyond Meat habe am gestrigen Donnerstag seine Jahreszahlen für 2022 vorgelegt. Der US-Konzern habe die Verluste im vierten Quartal verringern können, doch der Blick auf das Gesamtjahr gestalte sich weniger positiv. Die Zahlen seien bei den Anlegern jedoch gut angekommen: Die Beyond Meat-Aktie sei nachbörslich zweistellig in die Höhe geschossen.Der große Hype bei Beyond Meat sei vorbei. Der Konzern habe die hohe Inflation und eine nachlassende Nachfrage der Kunden zu spüren bekommen. Zwar seien im vierten Quartal die Verluste begrenzt worden. "Der Aktionär" bleibe bei dem Fleischersatz-Hersteller dennoch an der Seitenlinie. Die Bewertung sei noch immer zu hoch, der Burggraben klein, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: