Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

6,302 EUR +5,44% (14.11.2023, 15:22)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

6,39 USD -7,53% (13.11.2023)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (14.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:John Baumgartner, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin mit "underperform" ein.Die EBITDA-Verfehlung im dritten Quartal habe der negativen Vorankündigung entsprochen. Einmalige Vorteile bei den Verbindlichkeiten hätten zu einem vorübergehend positiven freien Cashflow geführt, und neue Kostensenkungen seien positiv, während es wahrscheinlich weitere Einsparungen gebe, so der Analyst. Er sei jedoch der Ansicht, dass solche Initiativen eine Reaktion auf die prekäre Finanzlage des Unternehmens seien, da es "starke Umsatzrückgänge und begrenzte Fortschritte bei der Ausweitung des Verbrauchs über die frühen Anwender hinaus" gebe.Es bleibe noch viel zu tun, um ein Umsatzwachstum zu erreichen, das frühestens Mitte 2024 zu erwarten sei, und der Cash-Burn kehre im vierten Quartal zurück. Baumgartner sehe einen "langen und riskanten" Weg zur Erholung für das Unternehmen.John Baumgartner, Analyst von Mizuho Securities USA, bewertet die Beyond Meat-Aktie unverändert mit "underperform". Das Kursziel laute nach wie vor 5,00 USD. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: