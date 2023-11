NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

7,245 USD +3,50% (03.11.2023, 16:26)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity senken das Kursziel für die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) deutlich von 13,00 auf 7,50 USD.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Umsätze im dritten Quartal aufgrund mehrerer Faktoren niedriger als erwartet ausgefallen seien, darunter schwächere Verkäufe im US-Einzelhandel und in der US-Gastronomie aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage in der Kategorie Fleisch auf pflanzlicher Basis, eine verminderte Wirksamkeit der Werbemaßnahmen, die dadurch verstärkt worden sei, dass die Flat-Fee-Programme nicht den erwarteten Mengenzuwachs erzielt hätten, und eine ungünstige Verschiebung im Produktverkaufsmix.Die Analysten von Canaccord Genuity bewerten die Aktie von Beyond Meat weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:6,692 EUR +2,36% (03.11.2023, 16:38)