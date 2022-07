Hinweis auf Interessenskonflikte:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (28.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Testlauf, der bei den Aktionären von Beyond Meat für Hoffnung gesorgt habe, sei zu Ende. Am Donnerstag habe McDonald’s bekannt gegeben, dass der Feldversuch mit den veganen Burger-Patties des Jungunternehmens beendet worden sei. Die Aktie des Pioniers im Bereich alternatives Fleisch habe daraufhin deutlich nachgegeben.Wie die Fast-Food-Kette mitgeteilt habe, sei der Test des sogenannten McPlant-Burgers in den USA wie geplant abgeschlossen worden. McDonald’s habe die Burger mit Beyond Meat-Pattie im Februar dieses Jahres testweise in 600 seiner Filialen ausgerollt. Obwohl das Unternehmen nie Angaben über die Dauer des Feldversuchs gemacht habe, sei stets die Rede davon gewesen, dass das Angebot zeitlich begrenzt sei.Für Beyond Meat, die seit 2019 eine Partnerschaft mit McDonald’s unterhalten würden, sei der Test und die Fantasie der dauerhaften Aufnahme ins Menü des Fast-Food-Giganten von erheblicher Bedeutung gewesen. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren mit nachlassendem Umsatzwachstum und sich ausweitenden Verlusten zu kämpfen gehabt.Die Aktie des Fleischersatz-Pioniers sei am Donnerstag zeitweise unter die Marke von 30 Dollar gefallen. Alleine seit Jahresbeginn hätten die Papiere 53 Prozent an Wert verloren und würden Lichtjahre entfernt von den einstigen Höchstständen von 235 Dollar notieren.Dass der Burger-Gigant nach dem Ende des Tests dem Wachstumsmarkt alternatives Fleisch den Rücken kehre, sei nicht zu erwarten, denn die Zahl der Veganer wachse auch in den USA weiter. "Der Aktionär" bleibt für seine Dauer-Empfehlung klar bullish.Für Beyond Meat wird es entscheidend sein, dass man mit den Quartalszahlen am 4. August positiv überrascht, sonst dürfte sich der Absturz der Aktie weiter fortsetzen, so Benjamin Heimlich. "Der Aktionär" bleibt beim Fleischersatz-Pionier an der Seitenlinie. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link