Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Themen Umweltschutz und Tierwohl seien in den letzten Jahren für Jugendliche rund um den Globus immer wichtiger geworden. Fleischalternativen stünden dabei aber nicht hoch im Kurs, wie eine aktuelle Umfrage von Piper Sandler unter amerikanischen Teenagern zeige. Demnach hätten nur 34% aller Teilnehmer für Beyond Meat als bevorzugte pflanzliche Marke gestimmt - Platz eins sei mit 39% an den Rivalen Impossible Foods gegangen. Schlimmer noch: Nur 14% der jungen Teilnehmer würden Fleischalternativen essen! Zudem wolle ein Viertel der Befragten den Konsum von Fleischersatzprodukten im nächsten Jahr reduzieren.Neben dem schwachen Marktumfeld hätten am Dienstag auch die Umfrageergebnisse die Kursentwicklung von Beyond Meat belastet. Die Aktie pendele weiter um die 16-USD-Marke sowie zwischen dem GD50 bei 16,96 USD und der 100-Tage-Linie bei 15,48 USD.Der große Hype um Beyond Meat sei vorbei. Der US-Konzern kämpfe derzeit mit der hohen Inflation und einem nachlassenden Kundeninteresse. Die Beyond Meat-Aktie sei aktuell kein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU