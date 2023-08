NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

12,46 USD -18,46% (08.08.2023, 15:48)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Andrew Strelzik, Analyst von BMO Capital Markets, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Der Umsatz des Herstellers von Fleischersatzprodukten habe im abgelaufenen Quartal die Konsensschätzungen verfehlt, während das Management seine Umsatz- und Margenprognose für 2023 gesenkt und erklärt habe, dass es nun unwahrscheinlich sei, in der zweiten Jahreshälfte einen positiven Cashflow zu erzielen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während Beyond Meat für den Rest des Jahres ein Umsatzwachstum erwartet sehe BMO Capital Markets weiterhin Herausforderungen für die Umsatzentwicklung und die Margenerholung.Andrew Strelzik, Analyst von BMO Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating die Beyond Meat-Aktie bestätigt und das Kursziel von 13 auf 14 USD angehoben. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:11,156 EUR -19,66% (08.08.2023, 16:00)