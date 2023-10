NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) von "neutral" auf "underperform" herab.Mizuho habe die Herabstufung mit dem Druck in der Kategorie, dem Cash-Burn und dem Risiko für die Schätzungen begründet. Das Wachstum in der Kategorie der pflanzlichen Produkte habe seit Jahresbeginn enttäuscht. Es bestehe jedoch ein Unterschied zwischen pflanzlichen Getränken (PBB) und pflanzlichem Fleisch (PBM), hätten die Analysten hinzugefügt, die eine Verbesserung für PBB bis 2024 erwarten würden, da die Inflation abnehme. Im Gegensatz dazu werde PBM nach wie vor durch Makros, unzureichende Innovationen und größere Reinvestitionen beeinträchtigt.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Beyond Meat-Aktie von "neutral" auf "underperform" zurück. Das Kursziel werde von 12,00 auf 5,00 USD gesenkt. (Analyse vom 12.10.2023)