Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie sei in den vergangenen Tagen deutlich angesprungen und versuche, den Boden einzuziehen. Man habe zuletzt viel Negatives bei Beyond Meat gesehen und das scheine nun im Kurs eingepreist zu sein. Das Papier könnte eine Anschlussrallye hinlegen, die relativ weit gehen könnte. Die großen Widerstandszonen befänden sich nämlich im Bereich von 40, 50 USD. Man könnte bei der Beyond Meat-Aktie einen Zock versuchen - den Stopp sollte man dann unter das letzte Tief setzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:30,685 EUR +7,37% (07.07.2022, 21:42)