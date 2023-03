Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (01.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Nach den jüngsten Zahlen sei der Kurs des Veggie-Burger-Unternehmens gegen Ende vergangener Woche in den USA zunächst in der Spitze um gut ein Drittel gestiegen. Diese Entwicklung an der NASDAQ habe jedoch nicht lange angehalten. Noch am selben Tag sei kräftig verkauft worden. Die Aktie von Beyond Meat habe fast am Tagestief geschlossen.Das Ganze erfolgt sei bei relativ hohem Umsatz erfolgt und in den folgenden Handelstagen erneut durch Verkaufsdruck bestätigt worden. Mittlerweile ist die Beyond Meat-Aktie praktisch wieder auf dem Niveau angelangt, auf dem der Kurs vor den Zahlen notiert habe.Immerhin: Aus Sicht optimistischer Anleger ließe sich argumentieren, dass der zarte Aufwärtstrend noch so einigermaßen intakt sei und sich der Kurs noch immer ganz leicht über dem Niveau der zuvor monatelangen Seitwärtsphase befinde.Eine Wette auf dieses Szenario dränge sich allerdings nicht unbedingt auf. Zu eindeutig sei die Reaktion nach den Zahlen. Volatilität gehöre bei Zahlenmeldungen dazu. Aber in den vergangenen Tagen sei der Abverkauf nach dem anfänglichen Kurssprung klar bestätigt worden. Beyond Meat mache Verlust, der Umsatz sei zuletzt gesunken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Beyond Meat.