Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Impfstoff-Riese BioNTech, der Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat und der Fitnessgeräte-Hersteller Peloton hätten auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Doch es gebe mehr Gemeinsamkeiten, als es zunächst scheine. Entsprechend sei es auch nicht verwunderlich, dass alle drei Aktien am Dienstag zu den Top-Gewinnern an der Wall Street zählen würden.BioNTech, Beyond Meat und Peloton hätten sich allesamt während des Corona-Hypes glänzend entwickelt und den Anlegern massive Gewinne beschert. Doch dann sei der Crash gefolgt, weit mehr als zwei Drittel hätten die Aktien verloren, bei Peloton etwa seien es sogar mehr als 90 Prozent gewesen. Die Gründe dafür seien vielfältig gewesen: Abklingende Wachstumsfantasie, zu hohe Bewertungen, steigende Zinsen oder die zunehmende Risikoaversion an den Märkten.Am Dienstag lege BioNTech nun aber rund fünf Prozent zu, Beyond Meat und Peloton würden sogar zweistellig anspringen. Auffällig sei: Auch andere Crash-Aktien wie GameStop, Carvana oder Upstart würden die Gewinnerlisten an der Wall Street anführen. Der Grund: Die Inflationsdaten in den USA seien besser ausgefallen als befürchtet, dadurch nehme die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der FED ab und die Risikoneigung der Anleger nehme massiv zu. Während die Big-Tech-Aktien wie Apple oder Amazon nach der glänzenden Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf kaum zulegen würden, würden die schwer gebeutelten Werte deshalb besonders stark performen.Sollte die FED auf ihrer Zinssitzung am Mittwoch nun dovishe Töne anschlagen, könnte sich diese Rally vorerst fortsetzen. Die operative Entwicklung der einzelnen Unternehmen spiele dabei erst einmal keine Rolle. Wer langfristig investieren wolle, sollte aber genauer hinsehen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Beyond Meat.Aktien der BioNTech befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.