Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Einbruch statt Ausbruch: Beyond Meat gelinge einmal mehr nicht der Befreiungsschlag. Nach den gestrigen Zahlen und der gekappten Umsatzprognose breche die Aktie des Fleischersatz-Unternehmens vorbörslich in den USA rund 16% ein. Im deutschen Handel betrage das Minus aktuelle 14%.Seit knapp einem Jahr laufe der Kurs von Beyond Meat seitwärts. Eine längerfristige Bodenbildung sei bislang nicht gelungen - ein schlechtes Zeichen, nicht zuletzt, weil das Börsenklima für Hype-Aktien zuletzt wieder besser gewesen sei. Immerhin: Mit dem aktuellen Rückschlag sei die Aktie zumindest immer noch ein gutes Stück von ihren bisherigen Tiefs entfernt. Im Mai wurde bei 10 USD ein kleiner Boden gebildet. Der Kurs sei anschließend in der Spitze rund 75% gestiegen. Selbst der aktuelle Rücksetzer von 15 auf unter 13 USD sei so gesehen noch kein Drama. Tröstlich dürfte das freilich höchstens für sehr leidensfähige und geduldige Anleger sein.Fleischersatz sei kurzfristig ein heißes Thema an der Börse gewesen. Allerdings hätten schnell zahlreiche Hersteller auf den Markt gedrängt. Unterdessen sei das anfängliche Interesse an den Produkten abgeflaut, u.a. aufgrund hoher Preise und weil ernährungstechnische Zweifel aufgekommen seien. Beyond Meat habe offensichtlich immer noch massive Probleme. "Der Aktionär" habe bereits nach den vorletzten Zahlen von der Aktie abgeraten. Dabei bleibe es. Höchstens erfahrene Trader könnten hier derzeit angesichts der hohen Volatilität auf ihre Kosten kommen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link