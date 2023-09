NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

9,86 USD -3,80% (21.09.2023, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (22.09.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken das Kursziel für die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) von bislang 6 auf jetzt 3 USD.Piper bleibe bei Beyond Meat zurückhaltend, da die EBITDA-Margen weiterhin unter Druck stünden und die Dynamik des Umsatzwachstums noch nicht zum Tragen gekommen sei. Obwohl es in im zweiten Halbjahr 2023 eine gewisse Verbesserung geben könnte, verzeichne der US-Einzelhandel in den acht Wochen, die dem dritten Quartal entsprächen, weiterhin einen Umsatzrückgang von 19%, so Piper Sandler in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen erkenne an, dass es viele fundamentale Herausforderungen gebe, die nicht schnell behoben werden könnten.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Beyond Meat weiterhin mit "underweight" ein. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:9,213 EUR -0,36% (22.09.2023, 14:41)