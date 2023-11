NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

6,79 USD +2,57% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (10.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co senken das Kursziel für die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach den Quartalsergebnissen von 13 auf 9 USD.Es scheine, dass eine Kombination aus größerer Besorgnis der Verbraucher über den Klimawandel in Verbindung mit niedrigeren Preisen in Europa sowie dem Co-Branding von Beyond Meat auf den Speisekarten wichtiger QSRs zusammenkomme, um ein sehr solides Umsatzwachstum sowohl im Einzelhandel als auch im Foodservice-Kanal zu erzielen, so das Unternehmen. Und es scheine, dass der Markt in Europa schneller expandiere, wobei Beyond Meat im Vergleich zu mehreren lokalen Anbietern einen relativ geringen Marktanteil habe. Dies könnte eine Chance für Beyond Meat bedeuten, Marktanteile zu gewinnen, da die Anerkennung durch die Foodservice-Kanäle einen Halo-Effekt erzeuge, argumentiere Bernstein. Im Gegensatz dazu halte der Druck in den USA an, füge er hinzu.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Aktie von Beyond Meat unverändert mit "market-perform". (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:6,531 EUR +2,64% (10.11.2023, 14:37)