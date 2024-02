Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

11,564 EUR +64,45% (28.02.2024, 08:56)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

7,52 USD +0,94% (27.02.2024)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Fallen Angel Beyond Meat habe sich an der Börse mit einem Kursfeuerwerk zurückgemeldet. Die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten sei am Dienstag nach Quartalszahlen durch die Decke gegangen - zwischenzeitlich hätten die Anleger ihr Geld verdoppeln können. Aber sei die Veggie-Lust der Börsianer nachhaltig?Beyond Meat habe im vierten Quartal 73,7 Millionen Dollar erlöst, was zwar einen Rückgang von acht Prozent bedeutet habe, aber merklich über den Erwartungen der Analysten von 66,8 Millionen gelegen habe. Die Verkäufe sowohl in den USA als auch im Ausland hätten die Prognosen übertroffen.Unter dem Strich habe es einen Verlust von gut 155 Millionen Dollar gegeben, das sei deutlich mehr als die 67 Millionen Dollar im Vorjahresquartal gewesen.Was die Börsianer neben dem besser als erwarteten Umsatz begeistert habe, seien die Aussagen von Konzernchef Ethan Brown gewesen, das Unternehmen profitabler zu machen. Brown wolle unter anderem die Betriebskosten senken, die Preise anpassen und einen neuen, gesünderen Beyond Burger auf den Markt bringen. Die Änderungen "werden unser Geschäft stärken", so der CEO.Bereits 2023 habe Beyond Meat seine operativen Kosten merklich zurückgefahren: von 320 Millionen auf 108 Millionen Dollar. Zum Ende des Jahres hätten sich der Cash- auf 206 Millionen Dollar und der Schuldenbestand auf 1,1 Milliarden Dollar belaufen.Sollten sich Kursgewinne im regulären Handel fortsetzen, würde sich das Chartbild von Beyond Meat enorm aufhellen. Dann könnte der seit Juli 2021 intakte Abwärtstrend gebrochen werden.Anleger sollten aber bedenken, dass Beyond Meat schon oft enttäuscht habe und dass das Unternehmen ein großes Problem habe: keinen Burggraben. Fleischersatz sei längst ein Massenmarkt mit vielen Anbietern, Markentreue der Kunden gebe es so gut wie nicht."Der Aktionär" bleibt folglich skeptisch für Beyond Meat, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 28.02.2024)