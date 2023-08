Der CEO des Unternehmens habe darauf hingewiesen, dass das 2. Quartal definitiv ein Umsatztief für das Unternehmen dargestellt habe, das durch den Effekt einer hohen Basis aus dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 noch verstärkt worden sei. Der Markt scheine jedoch das Argument des CEOs nicht zu glauben und habe den schwächeren Bericht als viel wichtiger eingestuft als die eigenen Schätzungen des CEOs. Besonders besorgniserregend sei der Rückgang der US-Verkäufe um 40% im Jahresvergleich, obwohl die Verbraucher relativ stark seien (wie die Daten vieler anderer Unternehmen zeigen würden). Die Anleger würden versuchen einzuschätzen, ob das Hauptproblem des Unternehmens definitiv nicht die Produkte von Beyond Meat selbst seien. (News vom 08.08.2023)



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

11,156 EUR -19,66% (08.08.2023, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

12,46 USD -18,46% (08.08.2023, 15:48)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Die Aktie bricht angesichts der Q2-Ergebnisse und makroökonomischer Unsicherheit um 16% ein - AktiennewsDie Aktien des in Kalifornien ansässigen Herstellers von Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher Basis, Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND), verlieren nach den Ergebnissen mehr als 15% - das Unternehmen hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen nicht erfüllt, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe eine schwächere Nachfrage in einem inflationären, schwierigen wirtschaftlichen Umfeld angeführt. Die Anleger hätten die Ergebnisse als Warnsignal gewertet - im Falle einer möglichen Abschwächung der Wirtschaft und damit eines weiteren Rückgangs der Produktnachfrage könnte der Druck auf Beyond Meat zunehmen. Die Einnahmen des Unternehmens seien im zweiten Quartal um 30,5% und in den USA um 40% gefallen - nicht einmal Preissenkungen hätten geholfen. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.Das Unternehmen habe im 2. Quartal einen Umsatz von 102,1 Mio. USD gemeldet. Nach Angaben der FactSet-Analysten sei dies weniger gewesen als die von der Wall Street geschätzten 108,7 Millionen Dollar. Die internationale Foodservice-Nachfrage sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert geblieben, während der Einzelhandelsumsatz um fast 16% zurückgegangen sei.Der Nettoverlust habe sich dank niedrigerer Logistik- und Produktionskosten auf 53,5 Millionen US-Dollar (0,83 US-Dollar) pro Aktie verringert. Das Ergebnis habe nur geringfügig über den Prognosen für einen Verlust von 0,84 USD je Aktie gelegen.Im Sommer 2022 habe ein neues Produkt, das Rindfleisch imitiert habe, in den USA für reißenden Absatz gesorgt und die Gastronomie habe sich nach der Pandemie geöffnet, indem sie viele Bestellungen aufgegeben habe. Laut Brown sei das Unternehmen Opfer unfairer Anschuldigungen geworden, weil es seine Produkte übermäßig verarbeitet und ungesunde Zutaten verwendet habe.Beyond Meat wolle dies durch eine professionelle Medienkampagne ändern, die auf die Förderung von Gesundheit und Transparenz im Produktionsprozess abziele. Das Unternehmen sehe einen Umsatzkatalysator in Form von mehr Verträgen mit Fast-Food-Ketten wie McDonald's (die eine Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen seien, aber im Moment hauptsächlich außerhalb der USA).