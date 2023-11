Kursziel

Beyond Meat-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co - 09.11.2023 7,00 Hold Jefferies Kaumil Gajrawala 13.11.2023 7,00 Market-perform BMO Capital Markets - 09.11.2023 5,00 Undeperform Mizuho Securities USA John Baumgartner 14.11.2023 5,00 Underweight Barclays - 02.11.2023

5,896 EUR +1,64% (22.11.2023, 15:28)



6,33 USD -5,10% (22.11.2023, 22:00)



US08862E1091



A2N7XQ



0Q3



BYND



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 9,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 8. November die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt das Höchstziel von den Analysten von Sanford C. Bernstein & Co, die den Titel bei 9 USD fair bewertet sehen. Es scheine, dass eine Kombination aus größerer Besorgnis der Verbraucher über den Klimawandel in Verbindung mit niedrigeren Preisen in Europa sowie dem Co-Branding von Beyond Meat auf den Speisekarten wichtiger QSRs zusammenkomme, um ein sehr solides Umsatzwachstum sowohl im Einzelhandel als auch im Foodservice-Kanal zu erzielen, so Sanford.Und es scheine, dass der Markt in Europa schneller expandiere, wobei Beyond Meat im Vergleich zu mehreren lokalen Anbietern einen relativ geringen Marktanteil habe. Dies könnte eine Chance für Beyond Meat bedeuten, Marktanteile zu gewinnen, da die Anerkennung durch die Foodservice-Kanäle einen Halo-Effekt erzeuge, argumentiere Bernstein. Im Gegensatz dazu halte der Druck in den USA an. Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co haben die Aktie von Beyond Meat in einer Aktienanalyse vom 9. November unverändert mit "market-perform" bewertet.Die niedrigste Kursprognose für Beyond Meat kommt dagegen u.a. von Mizuho Securities USA: Der dort zuständige Analyst John Baumgartner hat die Aktie des US-Fleischersatzherstellers weiterhin mit "underperform" eingestuft und das Kursziel auf 5 USD taxiert. Die EBITDA-Verfehlung im dritten Quartal habe der negativen Vorankündigung entsprochen. Einmalige Vorteile bei den Verbindlichkeiten hätten zu einem vorübergehend positiven freien Cashflow geführt und neue Kostensenkungen seien positiv, während es wahrscheinlich weitere Einsparungen gebe, so der Analyst. Baumgartner sei jedoch der Ansicht, dass solche Initiativen eine Reaktion auf die prekäre Finanzlage des Unternehmens seien, da es "starke Umsatzrückgänge und begrenzte Fortschritte bei der Ausweitung des Verbrauchs über die frühen Anwender hinaus" gebe. Es bleibe noch viel zu tun, um ein Umsatzwachstum zu erreichen, das frühestens Mitte 2024 zu erwarten sei, und der Cash-Burn kehre im vierten Quartal zurück. Laut der Aktienanalyse vom 14. November sehe Baumgartner einen "langen und riskanten" Weg zur Erholung für das Unternehmen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: