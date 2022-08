Kursziel

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 30,00 Equal-weight Barclays Benjamin Theurer 08.08.2022 30,00 Neutral UBS Cody Ross 05.08.2022 27,00 Neutral Mizuho Securities USA John Baumgartner 08.08.2022 20,00 Market-perform BMO Capital Markets Kenneth Zaslow 05.08.2022 12,00 Underweight Piper Sandler Michael Lavery 05.08.2022 10,00 Underperform BofA Securities Peter Galbo 05.08.2022

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 10,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 4. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 vorgelegt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der UBS: Der dort zuständige Analyst, Cody Ross, hat den Titel am 5. August weiterhin mit dem Votum "neutral" bewertet und das Kursziel von 20 auf 30 USD erhöht.Zurückhaltender ist Peter Galbo, Analyst von BofA Securities, der die Aktie von Beyond Meat Inc. am 5. August unverändert mit dem Rating "underperform" eingestuft und das Kursziel von 20 auf 10 USD halbiert hat.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?