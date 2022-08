Osteuropa hingegen erscheine anfällig. Die Volkswirtschaften selbst der Nicht-EU-Mitglieder seien in hohem Maße mit den Lieferketten des Kontinents verflochten. Ausfuhren in andere europäische Länder würden im Durchschnitt fast 90 Prozent der Gesamtexporte der Region ausmachen. Zudem sei Deutschland - dessen Industriesektor die größte Schwachstelle Europas gegenüber der aggressiven Instrumentalisierung russischer Energielieferungen darstelle - das größte Exportziel für sämtliche Länder der Region außer Albanien, Kroatien und Montenegro.



Auch die geldpolitische Positionierung erscheine alles andere als rosig: Während einige Länder, vor allem Ungarn, bei der Anhebung ihrer Zinssätze recht proaktiv (bzw. wenn nicht proaktiv, dann aggressiv) vorgegangen seien, seien weite Teile der Region zurückgefallen, sodass sie im Falle einer Krise nur begrenzte Möglichkeiten haben würden. Selbst in Ländern, die über einen gewissen geldpolitischen Spielraum verfügen würden, dürfte der Druck auf die Zahlungsbilanz aufgrund der schwächeren Exportnachfrage, der teureren Energieimporte und der geringeren Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen eine wesentliche Einschränkung darstellen - insbesondere angesichts der relativ hohen Abhängigkeit der Region von Hartwährungen. Und schließlich berge die Nähe zum Russland-Ukraine-Konflikt ein zusätzliches Risiko. Auch wenn es sich definitiv um ein Extremrisiko handle, könne kein Szenario mehr vollständig ausgeschlossen werden.



Auf Ostasien, wo einige der exportabhängigsten Länder der Welt angesiedelt seien, dürften ebenfalls schwierige Zeiten zukommen. Auch wenn die Ausfuhren nach Europa und Nordamerika im Durchschnitt nur etwa 30 Prozent des Gesamtvolumens der Region ausmachen würden, werde die Komplexität der regionalen Lieferketten unterschätzt, da die Waren in mehreren Ländern eine Wertsteigerung durchlaufen würden, bevor sie schließlich an die Verbraucher in den Industrieländern verschifft würden. Ein dauerhafter Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise würde zudem die Fundamentaldaten schwächen.



Die geldpolitische Positionierung liege generell weit hinter der der FED zurück: Die meisten Zentralbanken hätten (wenn überhaupt) erst im April begonnen, Zinserhöhungszyklen in die Wege zu leiten. Es wäre aber falsch, dies als Fehler zu bezeichnen: Die asiatischen Volkswirtschaften hätten die COVID-Beschränkungen sehr viel langsamer hinter sich gelassen als andere Regionen der Welt und die Inflationsdynamik sei dort im Allgemeinen harmloser. Da die meisten von ihnen inzwischen jedoch deutlich negative Realzinsen aufweisen würden und die Indikatoren auf einen Abschwung in der gesamten Region hindeuten würden, erscheine die aktuelle Positionierung heikel. Die Entwicklungen in China würden eine entscheidende Rolle spielen. Das Land habe erst kürzlich seine COVID-Lockdowns aufgehoben, was sich sehr positiv auf die Nachfrage in der Region ausgewirkt habe. Aber dies erinnere auch daran, dass die Pandemierisiken nach wie vor erheblich seien.



Aber nicht alles erscheine düster. In Osteuropa seien die fiskalpolitischen Kennzahlen solide: Die Schuldenlast der meisten Länder sei überschaubar und die Finanzierungsbedingungen für einen Großteil der bestehenden Schulden seien günstig, was nicht zuletzt der Partnerschaft mit der EU sowie den von dieser angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten zu verdanken sei. Großzügige Zuwendungen der EU im Rahmen von Programmen wie der aufgrund der Pandemie eingeführten Aufbau- und Resilienzfazilität würden dazu beitragen, Zahlungsbilanzlücken zu schließen, wobei ähnliche Programme auch für Nichtmitglieder zur Verfügung stünden. Ostasien hingegen finanziere sich fast vollständig über seine hochentwickelten lokalen Märkte. Enorme externe Puffer, die über jahrelange Leistungsbilanzüberschüsse aufgebaut worden seien, würden die Abwärtsrisiken zusätzlich begrenzen.



Diese Schlussfolgerungen seien natürlich mit einem erhöhten Maß an Ungewissheit behaftet. Ein starker Rückgang der Rohstoffpreise würde eine völlig andere Gruppe von Gewinnern und Verlierern hervorbringen, wobei die makroökonomische Position mehrerer großer Erzeugerländer alles andere als ideal wäre. Die vielleicht interessanteste Entwicklung und ein Beleg für die zunehmende Robustheit der Anlageklasse sei die Tatsache, dass selbst nach einer Reihe gewaltiger Schocks für die Weltwirtschaft seit 2020 keinerlei Anzeichen für eine drohende regionale Staatsschuldenkrise zu erkennen seien: Die schwerwiegendsten Anzeichen für eine Notlage seien nach wie vor nur in vereinzelten Volkswirtschaften zu finden, deren Kreditrisiken seit langem bekannt seien. (31.08.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Da es Anzeichen dafür gibt, dass die US-Notenbank FED bezüglich ihrer Zinserhöhungen den Fokus weg von der Inflation hin zu Wachstumssorgen verlagert, gab es für Schwellenländeranlagen in den vergangenen Wochen eine kleine Verschnaufpause, so Caleb Coppersmith, EM-Analyst bei DPAM.Die Unsicherheit habe zwar zugenommen, in ihrem Basisszenario würden die Experten jedoch davon ausgehen, dass die Industrieländer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der nächsten drei Quartale von einem stagflationären Abschwung heimgesucht werden dürften. Als Gründe hierfür sähen sie neben den Auswirkungen der starken Straffung der US-Geldpolitik auch die Energieunsicherheit in Europa und den anhaltenden Inflationsdruck auf der Angebotsseite. Schwäche in den Industrieländern würde aber unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Schwellenländer haben. Die Experten würden davon ausgehen, dass Osteuropa und Ostasien die Hauptlast des Schocks tragen würden, würden im Hinblick auf Lateinamerika jedoch optimistisch bleiben.Die Experten von DPAM sehen keine Pulverfässer (wie die toxischen MBS-Titel in den Jahren 2007/2008), welche die Volkswirtschaften der Industrieländer gänzlich aus der Bahn werfen könnten. Folglich dürfte jeglicher Abschwung, der zu weiten Teilen durch die Geldpolitik herbeigeführt werde, eher wie ein Schwelbrand als wie eine Explosion wirken. Was die Lage schwieriger mache, seien die Rohstoffpreise - insbesondere für Energie und Lebensmittel. Die Experten würden davon ausgehen, dass sie aufgrund der angebotsseitigen Versorgungsschwierigkeiten erhöht bleiben und damit den Inflationsdruck verstärken würden, auch wenn die Gesamtnachfrage zurückgehe. Die Schwäche in China (die allerdings möglicherweise durch infrastrukturorientierte Konjunkturmaßnahmen ausgeglichen werden könnte) und die Unberechenbarkeit Russlands würden schwer einschätzbare Risiken für den Rohstoffausblick darstellen. Insgesamt würden die Experten jedoch eine positive Tendenz sehen. Fazit: Bei der Geld- und möglicherweise auch bei der Fiskalpolitik würden die Spielräume für Anreize begrenzt sein, sodass den Industrieländern möglicherweise eine längere Phase der Schwäche bevorstehen könnte, die mit vermehrter Risikoscheu unter den Anlegern einhergehen dürfte.Dementsprechend hätten die meisten Länder inzwischen einen deutlichen Vorsprung gegenüber den USA. In Kombination mit günstigen Handelsbedingungen und allgemein flexiblen Wechselkurssystemen werde dies dazu beitragen, die externen Risiken einzudämmen. Der mittelfristige Außenfinanzierungsbedarf (Leistungsbilanzdefizite + Auslandsabschreibungen) sei in den meisten größeren Ländern der Region gering. Auf Basis der historischen Trends sei davon auszugehen, dass ein Großteil davon durch ausländische Direktinvestitionen gedeckt werden dürfte. Dieser rosige Ausblick könnte durch eine Vielzahl politischer Ereignisse innerhalb der Region (Wahlen in Brasilien, Referendum in Chile, neue Regierung in Kolumbien, instabile Regierungen in Ecuador/Peru) eingetrübt werden. Extreme Entwicklungen seien allerdings unwahrscheinlich.