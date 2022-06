Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2BPP88, WKN: A2BPP8, Ticker-Symbol: BSSA) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.



Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 16 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet die Hälfte seines Umsatzes international. (29.06.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Beta Systems Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Beta Systems Software AG (ISIN: DE000A2BPP88, WKN: A2BPP8, Ticker-Symbol: BSSA) mit einer Kaufempfehlung auf.Als Anbieter von Software für die Überwachung, Automatisierung und Steuerung von Prozessen in komplexen IT-Infrastrukturen gehöre Beta Systems in dem adressierten Markt zu den führenden Anbietern. Vor allem im Kerngeschäft DCI, in dem das Unternehmen Software für Großrechner-basierte Rechenzentren entwickle, verfüge es über einen hohen Marktanteil und eine seit Jahrzehnten gefestigte Position.Diese starke Marktstellung spiegele sich auch in den Zahlen wider, die von einer ausgeprägten Stabilität, einer hohen Profitabilität und einer bemerkenswerten Cashflow-Stärke gekennzeichnet seien. So habe die Nettomarge im Durchschnitt der letzten sechs Geschäftsjahre im zweistelligen Bereich gelegen, der operative Cashflow habe sich zuletzt auf mehr als ein Fünftel der Erlöse belaufen.Gleichzeitig sei das Unternehmen in den letzten Jahren mit fast 10 Prozent p.a., gewachsen, was größtenteils auf mehrere Zukäufe zurückzuführen sei, mit denen Beta Systems das Produkt- und Leistungsspektrum erweitere und die Kundenbasis diversifiziere.Jakubowski habe in seiner Bewertung allerdings von etwaigen Übernahmen abstrahiert. Dennoch sehe er bei Fortschreibung der organischen Entwicklung den fairen Wert signifikant oberhalb des aktuellen Börsenkurses.Da Beta Systems auch unter sonstigen Gesichtspunkten wie Marktstellung, Profitabilität, Management und Strategie einen überzeugenden Eindruck vermittelt, startet Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, die Coverage mit dem Urteil "buy". Sein Kursziel liege bei 50,00. (Analyse vom 29.06.2022)