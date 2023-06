Börse Stuttgart-Aktienkurs Beta Systems Software-Aktie:

43,60 EUR 0,00% (13.06.2023, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs Beta Systems Software-Aktie:

43,60 EUR +0,46% (12.06.2023)



ISIN Beta Systems Software-Aktie:

DE000A2BPP88



WKN Beta Systems Software-Aktie:

A2BPP8



Ticker-Symbol Beta Systems Software-Aktie:

BSSA



Kurzprofil Beta Systems Software AG:



Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2BPP88, WKN: A2BPP8, Ticker-Symbol: BSSA) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.



Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 16 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet die Hälfte seines Umsatzes international. (13.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Beta Systems Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Beta Systems Software AG (ISIN: DE000A2BPP88, WKN: A2BPP8, Ticker-Symbol: BSSA) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 habe Beta Systems 47,5 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 8,8 Mio. Euro erwirtschaftet. Während der Umsatz damit fast auf Vorjahresniveau geblieben sei, habe das Ergebnis um 40 Prozent darunter gelegen, was vor allem auf eine veränderte Umsatzzusammensetzung zurückzuführen sei. Turnusgemäß stehe nämlich in diesem Geschäftsjahr ein deutlich geringeres Volumen an Lizenzverträgen zur Verlängerung an als in dem diesbezüglich außergewöhnlich starken Vorjahr, weswegen die besonders margenstarken Lizenzerlöse im ersten Halbjahr um 19 Prozent zurückgegangen seien. Darüber hinaus hätten sich aber auch die Kosten teils deutlich erhöht.Insgesamt sehe sich das Unternehmen mit diesen Zahlen auf Kurs, um die eigene - breite - Prognosespanne von 80 bis 90 Mio. Euro Umsatz und 5,5 bis 12,5 Mio. Euro EBIT zu erreichen. Ergebnisseitig liege Beta Systems bereits nach sechs Monaten mitten im Zielkorridor.Der Analyst habe seine Schätzungen hingegen etwas angepasst, weil sich sowohl die Umsätze (vor allem im Service-Bereich) als auch die Kosten dynamischer entwickelt hätten als von ihm bisher unterstellt. Aus der Anpassung resultiere eine etwas höhere Umsatzreihe, während sich die Marge für 2023 leicht erhöht und in späteren Jahren minimal reduziert habe. In Summe ergebe sich daraus ein geringfügig erhöhter fairer Wert von 51,60 Euro. Dieser beinhalte neben dem DCF-basierten Wert der operativen Aktivitäten auch den abzuspaltenden Buchwert der Tochter Latonba (von deren Abspaltung noch im laufenden Geschäftsjahr der Analyst trotz der Verzögerung durch eine Klage weiter ausgehe), für den der Analyst 13,50 Euro abzüglich eines 10-prozentigen Risikoabschlags ansetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beta Systems Software-Aktie: