Schon im Juli habe Kiyosaki getwittert, dass das Ende des US-Dollars nahe sei und habe den bevorstehenden BRICS-Gipfel im August in Südafrika als Auslöser genannt. "Am 22. August 2023 wird in Johannesburg, Südafrika, von den BRICS-Ländern eine goldgestützte Kryptowährung angekündigt. Der Dollar wird sterben. Die Inflation wird explodieren." Sein Rat, wie man mit dem bevorstehenden Verfall des US-Dollars als weltweite Reservewährung umgehen solle, sei unverändert geblieben: Lagern Sie Gold, Silber und Bitcoin.



Kiyosaki spreche schon seit Jahren davon, dass der US-Dollar den Bach hinunter gehen werde. Zwar gebe es durchaus den Trend zur De-Dollarisierung, der durch eine BRICS-Währung wahrscheinlich verstärkt werden würde. Doch das sei ein Prozess, der Jahre dauere. "Der Aktionär" sei deshalb zwar sowohl für die Edelmetalle als auch für den Bitcoin bullish, aber halte die Kursziele von Kiyosaki für exorbitant und aus der Luft gegriffen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Schlechte Nachrichten, WENN der Aktien- und Anleihemarkt abstürzt, schnellen Gold und Silber in die Höhe", schrieb Robert Kiyosaki, der Bestseller-Autor von "Rich Dad Poor Dad" am Montag auf der Kurznachrichtenplattform X (Twitter), so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er habe auch seine konkreten Kursziele für die Edelmetalle sowie den Bitcoin genannt. "NOCH SCHLECHTERE NACHRICHTEN, WENN die Weltwirtschaft abstürzt, steigt Bitcoin auf 1 Million Dollar, Gold auf 75.000 Dollar und Silber auf 60.000 Dollar. Diejenigen, die FAKE Dollar gespart haben, sind erledigt. DIE VERSCHULDUNG ist zu hoch."Kiyosaki glaube außerdem, dass Silber langfristig ein besseres Investment sei als Gold. "Das Problem ist, dass Gold mehrfach teurer ist als Silber", habe er geschrieben. "Silber ist ein Industrie-Edelmetall, das immer seltener wird, da es aufgebraucht wird. Für mich ist Silber die langfristig bessere Investition. Und das Beste ist, jeder kann sich Silber leisten. Verstehen Sie das? Besitzen Sie es? Bevor es weg ist?"