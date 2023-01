Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Finanzmärkten ging in den letzten beiden Wochen weiter, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, im aktuellen "Berenberg Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickNeben dem Verlauf der Q4-Berichtssaison, welche Ende Februar größtenteils abgeschlossen sei, dürften die Anleger gespannt auf die Zentralbanksitzung der FED am 01.02. und der EZB und der Bank of England am 02.02. schauen. Am 3. Februar finde zudem der EU-Ukraine-Gipfel statt. Am Dienstag stünden die Q4-Wachstumszahlen für Europa, die Inflationszahlen (Januar) für Deutschland und Frankreich, die Einkaufsmanagerindizes (PMI, Januar) für China und das US-Verbrauchervertrauen (Januar) an. Die PMIs des verarbeitenden Gewerbes (Januar) für Europa und die USA sowie die deutschen Einzelhandelsumsätze (Dezember) würden am Mittwoch veröffentlicht. Die Service-PMIs (Januar) für Europa und die USA sowie die US-Arbeitsmarktdaten (Januar) würden am Freitag folgen. In der Folgewoche würden die deutschen Industrieproduktionsdaten (Dezember) und Auftragseingänge (Dezember) publiziert. (30.01.2023/ac/a/m)