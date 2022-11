Genossenschaftsbank mit hoher Weiterempfehlung

GLS Bank: Nachhaltig, sozial, ökologisch

Mit konkreten Nachhaltigkeitszielen

Ebenfalls nachhaltig der grüne Coin IMPT

Keine Investitionen in Rüstung, Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, chlororganische Massenprodukte und andere ökologisch und sozial unverträgliche Geschäftsmodelle. Im Jahr 2023 im gesamten Geschäftsbereich 1,5-Grad-kompatibel zu arbeiten Für 2023 wird die paritätische Besetzung der drei oberen Führungsebenen mit Frauen und Männern angestrebt. Der Vorstand ist bereits mit zwei Frauen und zwei Männern besetzt.

Warum bietet die beste Bank keine Kryptowährungen an?

Welche nachhaltigen Kryptos gibt es

Der Krypto-Sektor besteht nicht nur aus Bitcoin. Gerade erst hat Ethereum den Konsens Algorithmus gewechselt und verbraucht jetzt 99,5 % weniger Energie als vorher. Das sollte eine Bank mit über 300.000 Kunden gerade im Sinne ihrer Kunden auch berücksichtigen, oder? Es geht auch darum, aufzuklären und Vor- und Nachteile aufzuzeigen.



Quelle: www.n-tv.de



Derzeit ist der grüne Coin, IMPT, besonders erfolgreich am Markt und hat schon viele Investoren von sich überzeugen können. Die nachhaltige Kryptowährung hat genau wie die GLS Bank nicht die Gewinnerzielung als oberste Priorität, sondern sich die Nachhaltigkeit und ganz konkret den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben.







IMPT: Der grüne Coin

Der grüne Coin, so wird IMPT auch genannt. Die nachhaltige Kryptowährung überzeugt Investoren dermaßen, dass bereits mehr als 13 Millionen USD zusammengekommen sind. Der Erfolg bestätigt die Entwickler in ihren Bemühungen, etwas für den Klimaschutz zu tun. Mit IMPT können Sie ganz einfach von den steigenden Preisen für die Gigatonne CO₂ profitieren. Sie handeln auf IMPT die CO₂-Zertifikate, die die Industrie im EU-Raum benötigt, um einen Ausgleich für die Abgabe von Kohlendioxid in die Umwelt zu schaffen.



Zusätzlich bieten sich Ihnen enorme Chancen auf Wertzuwachs Ihres Investments, noch während die Pre-Sales laufen, denn bei IMPT steigt der Wert des Utility-Token mit jeder neuen Pre-Sales-Runde.



Nachhaltige Kryptowährung IMPT: Jetzt im Pre-Sales besonders günstig!

Der automatische Wertzuwachs von $IMPT in der Übersicht:



Pre-Sales Preis $ Wert Steigerung Phase 1 0,018 100 % 0 % Phase 2 0,023 128 % 28 % Phase 3 0,028 156 % 56 %



IMPT Token im Pre-Sales kaufen



Alles, was Sie tun müssen, ist jetzt in Phase 1 des Pre-Sales von IMPT einzusteigen. Sehen Sie dann einfach zu, wie Sie

von dem automatischen Wertzuwachs profitieren und

profitieren und einen nachhaltigen Beitrag für den Klimaschutz leisten

Vorteile von IMPT



✅ Automatischer Wertzuwachs

✅ Steuerfreier Utility-Token $IMPT

✅ Bindung an Stablecoin USDT

✅ ERC-20 Tokens Standard

✅ Basiert auf der energiesparenden ETH-Blockchain

✅ Im Pre-Sales besonders günstig

✅ Nachhaltige Kryptowährung

✅ Grüner Coin 2022



Fazit: Auch wenn die GLS Bank die beste Bank ist, das Management sollte sich neuen Technologien wie dem Bitcoin nicht grundsätzlich gegenüber verschließen. Am Ende sind auch die Kunden der GLS Bank an lukrativen Investments interessiert und nehmen das Weigern vielleicht auch als Anlass, sich anderen Banken zuzuwenden.



Eine kritische Betrachtung ist immer noch besser als gar keine und Bitcoin ist genauso wie andere Kryptowährungen inzwischen ein fester Bestandteil globaler Kapitalmärkte. Die beste Bank war bisher nicht sonderlich von Krypto überzeugt. Könnte IMPT der Coin sein, welcher die GLS überzeugt? (28.11.2022/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Die Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität hat in einer großen Befragung rund 29.500 Kundenmeinungen ausgewertet und unter 27 Finanzinstituten hat die GLS Bank nun zum inzwischen neunten Mal den ersten Platz erreicht. Die GLS Bank darf jetzt erneut für ein Jahr das Qualitätsurteil "sehr gut" tragen und überzeugte bei den Spezialbanken und im Gesamtergebnis die Kunden.Mit einem sinnorientierten Banking und dem Slogan "Sinn vor Gewinn" präsentiert sich die GLS Bank auf Twitter. Privatpersonen und Freiberufler können auch einfach nur Mitglied werden, müssen jedoch mindestens fünf Mitgliedschaftsanteile pro 100 Euro erwerben. Wer dann bereits ein Mitglied ist, erhält Vorteile bei der Kontoführung und eine GLS BankCard sowie eine Kreditkarte kostenlos.Zu den strengen Nachhaltigkeitsgrundsätzen gehören laut Webseite der Bank die folgenden Kriterien:GLS steht für Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bochum und beschäftigt an 8 Standorten ca. 820 Mitarbeiter. Die beste Bank hat 104.000 Mitglieder, 300.000 Mitglieder (Stand Juni 2021) und ist nach eigenen Angaben die erste Ökobank. Gegründet wurde die Genossenschaftsbank zur Finanzierung einer Waldorfschule im Jahr 1974 und galt damals als die erste Bank, die nach sozial-ökologischen Grundsätzen arbeitete.Darüber können wir an dieser Stelle nur spekulieren, aber vermutlich liegt das an der schlechten Energiebilanz von Bitcoin und dem Proof-of-Work. In Twitter findet sich ein Eintrag aus dem Februar 2021 bezüglich des hohen Energieverbrauchs der führenden Kryptowährung. Dort wird Bitcoin durch die Deutsche Welle als "unersättlicher Stromfresser" bezeichnet. Blog , dass sich die Verantwortlichen der GLS Bank fragen, wofür Bitcoin genutzt werden kann. Ihnen fehlt beimund dersieht man bei der GLS BankDass Bitcoin und der von der Kryptowährung verwendete Proof-of-Work energieintensiv sind, ist unbestritten. Aber eine tiefe Auseinandersetzung mit inzwischen bekannten energiesparenden Alternativen und neuen Verfahren lässt bei der GLS Bank leider bisher auf sich warten."Auch Themen wie Kryptowährung erreichen uns als Bank."Natürlich ist die Kritik der Bank nachvollziehbar und in weiten Teilen auch berechtigt. Nun gibt es aber inzwischen zahlreiche neue Entwicklungen auf dem Markt und vielleicht geben die der besten Bank die Möglichkeit, ihre Strategie zu überdenken.