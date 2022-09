Das Gesetz sehe nämlich Subventionen für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride vor, sofern diese einen Mindestanteil an bestimmten Mineralien - einschließlich Lithium - enthalten würden. Mit Blick auf konkrete Aktien erachte das US-Analysehaus den chilenische Lithiumproduzent Sociedad Quimica y Minera de Chile, seines Zeichens den größte Lithiumproduzent der Welt, als besonders aussichtsreich.



Das Highlight: Das südamerikanische Unternehmen sei Mitglied im Best of Lithium-Index (ISIN DE000SL0C077/ WKN SL0C07) des "Aktionär". Dieser umfasse insgesamt neun aussichtsreiche, handverlesene Lithium-Player, die die Wertschöpfungskette vom Lithium-Explorer bis zum Batterieproduzenten abbilden würden. "Der Aktionär" sei wegen des anhaltenden E-Auto-Booms für den gesamten Sektor überaus zuversichtlich gestimmt und erwarte eine weiter massiv steigende weltweite Lithium-Nachfrage.



Die Morningstar-Empfehlung für Sociedad Quimica y Minera de Chile komme einem echten Ritterschlag gleich. Aufgrund der mitunter hohen Volatilität der Lithium-Werte empfehle sich jedoch besser ein Index: der Best of Lithium-Index. Der große Vorteil: Investoren würden damit das Risiko gleich auf mehrere Schultern verteilen. Überdies befinde sich der Index, der zuletzt zurückgekommen sei, gerade auf einem durchaus interessanten Einstiegsniveau. Mit dem Zertifikat (ISIN DE000DA0AAS6/ WKN DA0AAS) kann man den elitären Index mit seinen neun Werten annähernd 1 zu 1 nachbilden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Regierung verabschiedete im August das größte Klima-Paket der Geschichte, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Davon würden viele Milliarden auch in den Ausbau der Elektromobilität fließen. Aus Sicht von Morningstar dürften gerade Lithium-Produzenten in den kommenden Jahren einen starken Aufschwung erleben.