Angesichts des derzeitigen Geschäftsumfelds und des Fachkräftemangels wurden durch Recherche und Analyse mehrere kritische Unterscheidungsfaktoren führender Unternehmen in Europa ermittelt. Dazu gehören eine inspirierende Führung, die Konzentration auf Talentmanagement sowie Agilität und Engagement in der Gemeinschaft. In diesem Jahr zeigten die 25 besten Unternehmen einen starken Einsatz für Diversität und Inklusion, wobei über 95 % der Mitarbeiter angaben, dass individuelle Unterschiede keinen Einfluss auf die Art haben, wie die Personen innerhalb ihrer Unternehmen behandelt werden.



Die Liste der 25 besten Arbeitsplätze in Europa umfasst folgende Unternehmen:



- Takeda

- Bristol Myers Squibb

- McDonald’s

- Servier

- Rebeldot

- Sodexo

- MSD

- AlumierMD

- Deskbird

- Arctic

- Dipharma

- Teka

- Adalvo

- Upp Technologies

- Faptic Techonology

- Meridiam

- Olea Medical

- Qarnot Computing

- Mladvisory

- B.Conseil

- First Bank

- Heptasys

- Mēness Aptieka

- Konecta Group

- Frime



Best Places to Work ist ein internationales Zertifizierungsprogramm, das als ‚Platinstandard’ bei der Identifizierung und Anerkennung der besten Arbeitsplätze weltweit gilt und Arbeitgebern die Möglichkeit bietet, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erfahren und diejenigen Unternehmen zu würdigen, die eine hervorragende Arbeitserfahrung mit den höchsten Standards hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bieten.



Jedes Jahr arbeitet das Programm in Europa mit über 500 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammen, um diesen zu helfen, ihre Praxis im Personalwesen zu messen, zu bewerten, zu verbessern und Zugang zu den Tools und dem Fachwissen zu erhalten, die sie benötigen, um wirksame und nachhaltige Veränderungen in ihren Unternehmen vorzunehmen. (Pressemitteilung vom 03.01.2024) (04.01.2024/ac/a/m)





