In den USA gehe die Inflation ebenfalls zurück. Der Jahresdurchschnitt werde dort bei etwas mehr als 4 Prozent erwartet. Für das Jahresende erwarte Viebig einen Rückgang auf rund 3 Prozent. Am Donnerstagnachmittag sei die aktuelle Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise veröffentlicht worden. Um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei der Preisindex im Dezember 2022 gestiegen. Damit sei die Inflation weiter gesunken. Im Juni habe die Teuerung noch bei 9,1 Prozent gelegen und sei bis Ende November auf 7,1 Prozent gefallen. Die Inflationserwartungen hätten genau den Erwartungen der Märkte entsprochen und dürften zu einer weiteren Beruhigung beitragen. Viebig erwarte weiterhin, dass die Leitzinsen in den USA auf über 5 Prozent in diesem Jahr steigen würden.



Auch für die EZB erwarte Viebig, dass sie ihre Leitzinsen weiter anheben werde. Der Zinserhöhungszyklus werde aber vermutlich in den USA im späten Frühjahr und in Europa im Herbst enden. Neben den Zinsen seien auch die Spreads von Unternehmensanleihen aufgrund der hohen Unsicherheit zuletzt deutlich gestiegen. Daher würden sich in Europa vor allem Unternehmensanleihen empfehlen, da diese mittlerweile einen attraktiven Zinsaufschlag gegenüber Staatsanleihen aufweisen würden. Da wir uns allerdings noch in einem Zyklus leichter Zinserhöhungen befinden würden, bevorzuge Viebig Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit.



Die europäischen Aktienmärkte hätten im vergangenen Jahr gegenüber den amerikanischen unter einem Risikoabschlag angesichts des Kriegs in der Ukraine gelitten. Vor allem der rapide Anstieg der Preise für Erdgas habe die Märkte in Europa belastet. Angesichts des Energiepreisschocks im vergangenen Jahr sei das Sentiment für europäische Aktien ungewöhnlich negativ gewesen. Mit der Beruhigung an den Finanzmärkten könnte die Stimmung möglicherweise zugunsten der europäischen Börsen drehen.



Zudem seien amerikanische Aktien mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von 3,9 weit über ihrem langfristigen Durchschnitt bewertet. Europäische Aktien dagegen würden Nachholpotenzial aufweisen, da ihre Bewertung mit einem Wert von 1,6 unter ihrem langfristigen Mittelwert liege. Hinzu komme, dass die Gewinnmargen in den USA stärker als in Europa fallen würden und dass der US-Dollar angesichts der Zinsdifferenz zwischen den USA und dem Euroraum weiter gegenüber dem Euro abwerten könnte. Aus diesen Gründen gebe Viebig europäischen Aktien den Vorzug vor amerikanischen.



Angesichts eines Umfelds mit schwachem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation sollte der Fokus jedoch auf Qualitätsunternehmen liegen, die auch in schwierigen Zeiten verlässlich gute Ergebnisse erzielen sollten. Viebig bevorzuge Aktien, die hohe Kapitalrenditen erreichen würden, mit einem klaren Wettbewerbsvorteil punkten, strukturell wachsen und die nachhaltig und angemessen bewertet seien.



Der Einfluss politischer Risiken werde in diesem Jahr gegenüber 2022 hoffentlich abnehmen. Positiv werde sich die neue Öffnungspolitik in China auswirken, wobei die Unwägbarkeiten angesichts der Möglichkeit einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 im Land groß bleiben würden. Wo Risiken seien, würden sich auch Chancen finden. Dies hat uns das vergangene Jahr vor Augen geführt, so Viebig. Europäische Aktien seien wieder langfristig attraktiv bewertet. Mit der Beruhigung der weltpolitischen Lage könnten Schwellenländer ebenfalls attraktiver werden. Im Technologiesektor setze Viebig auf Titel, die von langfristigen Trends wie der Künstlichen Intelligenz und dem Cloud Computing profitieren würden. Allerdings meide er weiterhin hochbewertete Wachstumsaktien, deren Gewinne unsicher seien und weit in der Zukunft liegen würden. Denn auch wenn das Jahr positiv begonnen habe, werde die Schwankungsbreite an den Märkten auch im Jahr 2023 hoch bleiben können. (Ausgabe vom 13.01.2023) (16.01.2023/ac/a/m)







