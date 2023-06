1. Don Johnson

2. Bryce Carlson

In einem Interview sagte er, dass er die Chinesen immer mit ihren eigenen Waffen schlagen wollte. Er hat 47 Stunden verloren. Er brauchte 141 Stunden, um es zurückzubekommen. Sein Lieblingsmemorandum ist ein 200-Dollar-Einsatz im Excalibur in Las Vegas. Dieser hervorragende Blackjack-Spieler entwickelte die Omega II Blackjack-Maschine, mit der er das Spiel auf seine Wirksamkeit hin analysieren konnte. Später schuf er eine Software, die mit dem Omega II Blackjack Catsino vergleichbar ist.



3. Henry Tamburin

Henry Tamburin hat das Buch "Blackjack: Takes the Money and Run" geschrieben. Tamburins erste Erfahrung mit Blackjack machte er in der Schule, bevor er Autor wurde. Er war entschlossen, das Spiel zu lernen und es wiedergutzumachen, nachdem er große Summen Geld verloren hatte.



Er hatte einen mathematischen Hintergrund, der es ihm erleichterte, das Kartenzählen und die grundlegenden Techniken des Blackjack-Spiels zu verstehen. Er besuchte Glücksspielkongresse, um seine Fähigkeiten zu verbessern und sich Tipps von anderen professionellen Glücksspielern zu holen. Tamburin nahm an CBS's Ultimate Blackjack Tоur Blackjack Wettbewerb teil. Derzeit ist er Herausgeber und Verleger des Blackjack Insider Newsletters. Seine Smarth-Gaming-Website besteht darauf, die Quoten für Spieler zu verbessern und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie man clever spielt.



4. Stanford Wong

John Ferguson, ein gambler Autor, der für sein Buch Professional Blackjack bekannt ist, nennt sich Stanford Wong. Er ist ein professioneller Blackjack-Spieler, der während seines Studiums mit dem Glücksspiel als Geldquelle begann. Noch während seines Studiums an der Stanford University veröffentlichte er 1975 sein erstes Buch. Wong hat auch den Blackjack Analyzer erfunden, eine Software, die die Quoten von Blackjack analysiert. Der Begriff "Wonging" bezieht sich auf eine der Methoden, die er in seinem ersten Buch vorstellte. Während der Spielzeit springt der Teilnehmer der Methode über die Tombolas.



Sie organisierten 1985 ein Team, das Blackjack und andere Glücksspielwettbewerbe spielte. Das aus sechs Spielern bestehende Team gewann acht Wettbewerbe mit einem Preisgeld von insgesamt mehr als 200.000 Dollar. Zusätzlich zu seinem erfolgreichen professionellen Blackjack-Spiel hat Wong rund 15 Glücksspielführer verfasst.



5. Russ Hamilton

Russ Hamіlton ist ein professioneller Blackjack-Spieler aus den USA. Früher war er ein begeisterter Pokerspieler, aber nach einer Reise nach Las Vegas interessierte er sich mehr für Blackjack. Dort traf er sich mit anderen Blackjack-Spielern und nahm oft an Turnieren teil. Als die Turniere abgesagt wurden, wandte er sich dem Pokern zu. Später kehrte er zum Blackjack zurück und finanzierte das Elіmination-Blackjack-Turnier. Aus dem Turnier entwickelte sich die Ultimate Blackjack Tour, die zwei Folgen lang ausgestrahlt wurde. Als bekannter Glücksspielexperte wird er von Organisationen wie Ultimate Bet in Sachen Glücksspiel um Rat gefragt. Während seiner Tätigkeit für Ultimate Bet war Hamilton jedoch in eine Kontroverse über 22 Millionen Dollar verwickelt. Es wurde bewiesen, dass er für die Betrugsvorfälle bei Ultimate Bet verantwortlich war. Der Konzern war verpflichtet, die betrogenen Spieler zu entschädigen. HAMILTONs Ruf wurde durch die Täuschung geschädigt.



6. Lawrence Revere

Lawrence Revere arbeitete als Angestellter in den Kinos, bevor er ein professioneller Trickbetrüger wurde. Griffith C. Owens war sein Künstlername, obwohl er auch Pseudonyme wie Paul Mahn und Leonard "Spex" Pawson benutzte. Lawrence machte seinen ersten Raubzug im Alter von 13 Jahren. Er besuchte die Universität von Nebraska und studierte Mathematik. Seine mathematischen Fähigkeiten halfen ihm bei der Entwicklung von Blackjack-Strategien. In seinem Buch "Playing Blackjack Like a Business Fan" stellt er die nach ihm benannten Zählstrategien vor. Sein Buch hat viele etablierte Spieler und Spielerinnen beeinflusst. Später schuf Lawrеnce eine Zusammenfassung der grundlegenden Black Jack Strategie. Er sorgte für Unstimmigkeiten in der Spielerszene. Oft gab er den Dealern während des Deals und den Spielern während der Spielzeit Ratschläge. Er starb im April 1977 an Krebs.



Schlussfolgerung

Die genannten Jackjack-Spieler haben eines bewiesen: Man kann das Casino schlagen. Diese berühmten Spieler haben Techniken perfektioniert, die die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wurde, im Laufe der Zeit und mit der Zeit verändert haben. Sie gaben ihre Weisheit weiter und halfen sogar Neulingen, ihr Glück zu finden. Jeder hat Zugang zu Online Blackjack Büchern, Newslettern und Websites. Sie dienen als Vorbilder für professionelle Spieler, die ihre Blackjack-Kenntnisse verbessern und ihre Gewinnchancen mit jedem Spiel erhöhen wollen. Sie werden viele interessante Dinge auf der Website Blackjackonline21de finden. (16.06.2023/ac/a/m)



