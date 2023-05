Damit etabliere sich Berlin laut Max Flötotto, Senior-Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey, derzeit als weiterer großer Finanzplatz in Deutschland. Allerdings liege Frankfurt, was die absolute Beschäftigtenzahl angehe, weiterhin unangefochten vorn. Auch München habe mit 35.699 Beschäftigten im Juni 2022 vor Berlin gelegen.



Experten würden den Aufschwung des Standorts Berlin auf drei Gründe zurückführen: die Fintech-Szene, das verstärkte Engagement klassischer Finanzinstitute sowie die Attraktivität des Standorts. So seien im vergangenen Jahr 501 neue Start-ups in Berlin gegründet worden. Das gehe aus Daten des Start-up-Verbands hervor, so das "Handelsblatt". Auf dem zweiten Platz liege München mit 215 Neugründungen 2022, Frankfurt habe lediglich 77 gezählt. "Berlin ist der Standort schlechthin für Start-ups allgemein, aber insbesondere auch für Fintechs", lasse sich Miriam Wohlfarth zitieren, die die Fintechs Ratepay und Banxware gegründet habe.



Auch Banken hätten das Potenzial der Hauptstadt erkannt, so die Wirtschaftszeitung. Die Deutsche Bank etwa habe im Juni des vergangenen Jahres ein neues Technologiezentrum in Berlin eröffnet. Das 2018 von der ING Deutschland übernommene Kreditportal Lendico habe seinen Sitz ebenfalls in Berlin. Und auch die US-Großbank J.P. Morgan sehe offenbar die Vorteile des Standorts Berlin. Berichten zufolge arbeite das Institut an dem Start einer Online-Privatkundenbank in der Hauptstadt.



Diese Entwicklungen dürften vor allem auch mit der Attraktivität des Standorts für die Beschäftigten zu tun haben. "Berlin ist international und bietet viele Angebote", habe Wohlfarth dem "Handelsblatt" gesagt. Viele Mitarbeiter würden es vorziehen, in der Hauptstadt zu leben. Deshalb biete der Arbeitsmarkt dort Flötotto zufolge zahlreiche gut ausgebildete Talente. (Ausgabe vom 30.05.2023) (31.05.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Finanzstandort Berlin wächst rasant - schneller als Frankfurt am Main, so die Experten von "FONDS professionell".Zumindest was die Zahl der Beschäftigten angehe. So sei deren Zahl im Banken- und Börsensektor in Frankfurt während des Zeitraums von Juni 2015 bis Juni 2022 um 6.170 auf 71.762 Mitarbeiter gestiegen. In Berlin habe der Zuwachs im gleichen Zeitraum 8.864 auf insgesamt 32.126 Beschäftigte betragen. Das berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf aktuelle Daten der Wirtschaftsförderung Frankfurt.