Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Konzentrieren und nicht diversifizieren - das sei der Investmentansatz von Warren Buffett. Am Wochenende habe seine Holding Berkshire Hathaway Quartalszahlen gebracht, die wieder einmal belegen würden, dass es nur einige wenige richtige Investmententscheidungen brauche, um reich zu werden.Berkshire Hathaway habe am Samstag mehr als 20 Milliarden Dollar an Kapitalerträgen ausgewiesen. Im zweiten Quartal habe die Buffett-Holding einen Erlös von 92,5 Milliarden Dollar (15 Prozent über Prognose) und einen Gewinn von 6,93 Dollar je Aktie (25 Prozent über Prognose) erzielt. Das seien die Top-Picks des Orakels von Omaha: Apple : "Wahrscheinlich das beste Unternehmen, das ich kenne", nenne Buffett seinen Depot-Star. Sein initiales Investment datiere von 2016, zeitweise habe er bis zu eine Milliarde Aktien gehalten. Im zweiten Quartal sei seine Position knapp 180 Milliarden Dollar wert und mit knapp 50 Prozent in der Berkshire-Holding gewichtet. Bank of America : 13 Prozent aller ausstehenden Anteile der Bank of America befänden sich mittlerweile in den Händen Buffetts. Der Börsenwert habe zuletzt knapp 30 Milliarden Dollar betragen. American Express : "Man kann keine zweite American Express erschaffen", sage Buffett. An dem Finanzriesen halte Berkshire über 20 Prozent - deutlich mehr als an jedem anderen Unternehmen. Der Kreditkartenanbieter sei bereits seit vielen Jahren eines der Top-Holdings und aktuell etwa 26 Milliarden Dollar wert. Coca-Cola : Laut eigenen Angaben würde Warren Buffett niemals auch nur eine einzige Coca-Cola-Aktie in seinem Leben verkaufen. Insgesamt halte er 400 Millionen Anteile im Gegenwert von 24 Milliarden Dollar. Seine viertgrößte Position befinde sich seit dem Jahr 2006 unangetastet in seinem Portfolio. Chevron : Neun Prozent des Old-Economy-Wertes befinde sich in Buffetts Besitz. Aktuell sei seine Chevron-Position etwa 19 Milliarden Dollar wert. Sein Vertrauen in den Energieriesen schwinde jedoch, die Position sei in den letzten Quartalen sukzessive abgebaut worden. Stattdessen habe Buffett Occidental Petroleum gekauft.Seit der "Aktionär"-Empfehlung im Juni 2020 lägen Leser mit Berkshire 92 Prozent vorne, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Apple (plus 620 Prozent seit März 2016), Coca-Cola (plus 35 Prozent seit Dezember 2020) und American Express (plus 21 Prozent seit Mai 2021) würden ebenfalls zu den laufenden Empfehlungen des "Aktionär" zählen. (Analyse vom 07.08.2023)