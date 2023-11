NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

361,27 USD +0,07% (22.11.2023, 15:50)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Während viele Menschen am 1. Januar lediglich Neujahr feiern würden, feiere Charlie Munger noch etwas anderes: seinen 100. Geburtstag! Aber auch im hohen Alter sei die rechte Hand von Warren Buffett noch kein bisschen amtsmüde. Der Milliardär und Berkshire-Hathaway-Vize (seit dem Jahr 1978 sei er Anteilseigner und Vize der Firma) wolle auch nicht ausschließen, dass er und Buffett noch weitere spektakuläre Übernahmen abschließen würden. Munger habe kürzlich betont, dass es allerdings am Markt eigentlich nur selten die Gelegenheit gebe, fast risikolos Gewinne zu erzielen. Gegenüber Business Insider habe er gesagt: "Es gibt das vielleicht fünf oder sechs Mal im Leben, wo man weiß, dass man richtig liegt. Wo man weiß, dass man etwas hat, das wirklich wunderbar funktionieren wird. Und wo man die Chance hat, es zu tun." Eine Ausnahme habe es aber etwa im Jahr 2020 gegeben. Damals habe Berkshire Hatahaway knapp 6 Mrd. USD in fünf japanische Handelshäuser investiert. Munger habe kürzlich erklärt: "Die Zinssätze in Japan lagen zehn Jahre lang bei 0,5 Prozent, und diese Handelsunternehmen waren wirklich alteingesessene Unternehmen. Sie hatten all diese billigen Kupferminen und Kautschukplantagen und so konnte man sich zehn Jahre lang das ganze Geld leihen und die Aktien kaufen. Und die Aktien brachten fünf Prozent Dividende, also gab es einen riesigen Geldfluss ohne Investitionen, ohne Nachdenken, ohne irgendetwas."Ganz klar, Buffett und Munger würden Berkshire Hathaway nicht ewig führen können und aktuell profitiere die Aktie natürlich vom enormen Vertrauen der Investoren in diese beiden führenden Köpfe der Beteiligungsgesellschaft. Die Altempfehlung des "Aktionärs" (mittlerweile knapp 100% im Plus seit der Empfehlung im Juni 2020) bleibe attraktiv. Der Stoppkurs könne bei 275 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:332,20 EUR +0,36% (22.11.2023, 16:04)